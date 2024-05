Az-Bud postawił się liderowi. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Cenne zwycięstwo odniosła drużyna Bad Boys Zastawie, która zmierzyła się z rezerwami Orląt Radzyń Podlaski. Gospodarze walczą wiosną o utrzymanie, goście plasują się na szóstej pozycji. - W każdym meczu walczymy o zwycięstwo. Tak też było w spotkaniu z młodzieżą z Radzynia. Przeciwnik był dobrze wyszkolony technicznie ale to moja drużyna zostawiła serce na boisku i pokazała wolę walki. Cieszymy się z kompletu, bardzo nam potrzebnych, punktów - mówi trener Bad-Boys Andrzej Zarzycki.

Szkoleniowiec gości Edmund Koperwas nie miał powodów do zadowolenia. - Odczuwamy spory niedosyt. Pierwsza połowa była fatalna w naszym wykonaniu, w drugiej zaprezentowaliśmy się przyzwoicie. Niestety, cały czas płacimy brakiem doświadczenia. Większość naszych zawodników to jeszcze juniorzy, nie tylko starsi ale nawet młodsi - mówi opiekun rezerw Orląt Radzyń Podlaski.

Bad Boys Zastawie - Orlęta II Radzyń Podlaski 3:2 (3:1)

Bramki: Stosio (5), M. Nurzyński (32), Góral (44) - Piotrowski (z karnego 40, 60).

Bad Boys: Bojanek - Świętochowski, Śledź, A. Nurzyński (80 Mróz), M. Nurzyński, Czernic, Kiryło, Mateusz Cizio, Kajda (10 Góral, 70 Rosłoń), Pilich, Stosio.

Radzyń II: Sikora - Migal, Piotrowski (75 Sulej), Ratajczyk, Sierpień, Golec (80 Buriaczok), Kowalski, Chudek, Wardziak, Mitura, Aleksandrowicz (55 Głowniak).

Prowadzące w tabeli Orlęta Łuków dopisały kolejne trzy punkty, choć nie miały łatwo w spotkaniu z Az-Bud Komarówka Podlaska. - Choć do przerwy prowadziliśmy 2:0 to trzeba sprawiedliwie stwierdzić, że był to dla nas bardzo trudny mecz. Mierzyliśmy się z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Gospodarze to solidna drużyna, posiadająca w swoich szeregach kilku ciekawych zawodników - mówi szkoleniowiec Orląt Stanisław Chudzik.

Po zmianie stron gospodarze szybko strzelili kontaktowego gola. - Straciliśmy tę bramkę przez naszą niechlujność. Ten gol uskrzydlił przeciwnika. Na szczęście szybko podwyższyliśmy na 3:1 i 4:1. W końcówce spotkania zaczęły się dla nas schody. 10 minut przed końcem przeciwnik trafił na 3:4 i pachniało czwartym golem dla gospodarzy. Na szczęście w końcówce nasz maturzysta Bartosz Chojniak dokładnie podał do kapitana Rafała Jaworskiego, a ten strzelił na 5:3 - relacjonuje opiekun lidera. Szkoleniowiec Orląt dodaje - Jestem bardzo wdzięczny moim zawodnikom, ponieważ zostawili na boisku dużo serca. Cieszy nas kolejne zwycięstwo.

Szkoleniowiec gospodarzy nie mógł być zadowolony z końcowego wyniku. - Obie drużyny rozegrały bardzo dobry mecz. Popełniliśmy więcej indywidualnych błędów, które rywal wykorzystał. Cały mecz musieliśmy gonić przeciwnika. Kto wie jaki byłby wynik spotkania, gdyby naszych błędów było mniej - mówi Dawid Patkowski, trener Az-Bud Komarówka Podlaska.

Az-Bud Komarówka Podlaska - Orlęta Łuków 3:5 (0:2)

Bramki: Sokołowski (53), Borkowski (65), Lipiński (80) - Chojniak (31), (57), (58), Siemieniuk (35), Jaworski (86).

Czerwone kartki: Kacper Kania (Az-Bud) w 5 min, za faul; Bartosz Młynarczyk (Orlęta) w 28 min, za faul.

Az-Bud: Bierdziński - Derlukiewicz (59 Jakubiuk), Kania, Praszczak, Sokołowski (76 Snochowski), Barańczuk (69 Klimiuk), Bogucki (77 Zieniuk), Paczuski (46 Mróz), Lipiński, Korol, Borkowski.

Orlęta: Żmuda - Bas, Rybka, Kozłowski, Pracz, Młynarczyk, Sowisz, Siemieniuk, Chojniak, Kłoda, Jaworski.

Pozostałe wyniki 25. kolejki: ŁKS Łazy - Tytan Wisznice 14:0 (Szustek 5, 11, 50, 70, 80, 83, Smyk 11, 55, Maciej Ebert 21, 24, 63, Rożen 41, Janaszek 45, samobójcza 75) * Lutnia Piszczac - LKS Milanów 3:1 (Ramotowski 44, Tuttas 90 + 1, Hołownia 90 + 3 - Kamiński 72) * Kujawiak Stanin - Unia Żabików 1:2 (Bednarczyk 43 - Wachnik 20, Pieńko 90 + 3) * Sokół Adamów - Victoria Parczew 1:2 (Miazek 48 - Jemioł 75, Chomiuk 90 + 2) * Orzeł Czemierniki - Unia Krzywda 2:1 (Kaliński z karnego 7, G. Krzeczkowski 72 - Rosłoń 86). W 90 + 5 min Sebastian Bober (Krzywda) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Orła) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski - Podlasie II Biała Podlaska 1:2 (Sidor 57 - Bartnikowski 49, Krawczyk 84).