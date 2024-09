ŁKS Łazy ograł Grom, a Orzeł Victorię. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

ŁKS był faworytem i wywiązał się z tej roli. Podopieczni Stanisława Chudzika prowadzili do przerwy 2:0.

– Rozegraliśmy bardzo dobre zawody w pierwszej połowie. W drugiej też mieliśmy swoje sytuacje, które powinny zakończyć się zdobyciem kolejnych bramek. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że goście też mieli swoje dogodne okazje. Przed meczem przestrzegałem moich zawodników przed lekceważeniem rywala. Słusznie przypuszczałem, co też potwierdziło się na boisku, że Grom nie zasługuje na tak niską lokatę w tabeli. Jestem pewien, że ta drużyna pod okiem trenera Różańskiego zacznie wygrywać i będzie piacie w górę tabeli. Z przebiegu spotkania to mój zespół był lepszy o jedną bramkę – mówi szkoleniowiec ŁKS Łazy Stanisław Chudzik.

Grom, dla którego jest to pierwszy sezon po spadku z IV ligi, nie może na razie wskoczyć na właściwy rytm. Drużyna prowadzona przez Roberta Różańskiego na siedem rozegranych spotkań przegrała sześć. W ósmej kolejce musiała uznać wyższość ekipy z Łazów. W dorobku ma też jednio zwycięstwo, u siebie z ostatnim w tabeli Kujawiakiem Stanin (4:0).

– Obecna drużyna jest zupełnie inna niż ta, która spadała z IV ligi. Zespół jest w trakcie budowy. Mieliśmy swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Byliśmy nieskuteczni. ŁKS Łazy wygrał zasłużenie. Miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach nasza gra przyniesie zwycięstwa – mówi Robert Różański, szkoleniowiec Gromu.

ŁKS Łazy – Grom Kąkolewnica 2:1 (2:0)

Bramki: Szustek (17), Mościcki (35) – Kanatek (85).

Łazy: Krasucki – Klębowski (75 Machniak), Goławski, Soćko, Kowalewski (60 Maciej Ebert), Ostojski (55 Ponikowski), Gałach, Mateusz Ebert, Szustek, Mościcki, Janaszek.

Grom: Łęczycki (46 Wójcik) – Lesiuk, Kot (55 Łukaszuk), Moczulski (70 Tkachuk), Urbański (46 Matejek), Bryliński, Kobojek, Mielnik (46 Sierpień), Kanatek, Grochowski, Dobrowolski (70 Król).

Orzeł Czemierniki bardzo dobrze radzi sobie w rundzie jesiennej. Gospodarze wygrali już piąty mecz z ośmiu rozegranych. W dorobku mają jeszcze dwa remisy i porażkę. W ósmej kolejce ekipa z Czemiernik odebrała punkty Victorii Parczew. Dla przyjezdnych była to piąta porażka w sezonie. Hat-tricka dla miejscowych ustrzelił Jan Bożym. Ofensywny pomocnik przyszedł do drużyny przed obecnym sezonem z rezerw Orląt Radzyń Podlaski. To pierwsze trzy trafienia tego zawodnika w barwach nowego klubu.

Zarówno gospodarze, jak też goście mieli okazje do zainkasowania wygranej. – W pierwszej połowie to Victoria miała więcej z gry. W drugiej wróciliśmy do swojej gry, stwarzaliśmy sytuacje bramkowe. Było to słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Mecz był na remis, goście też zasłużyli na punkt. Ostatecznie, wygraliśmy je 3:2. Mieliśmy trochę więcej indywidualności i dlatego trzy punkty zostają u nas – mówi Konrad Łabęcki, szkoleniowiec Orła Czemierniki.

Niepocieszeni z rozstrzygnięcia byli goście. – Patrząc na naszą grę, powinniśmy wygrać. Zawiodła skuteczność. Szkoda straconych trzech punktów – mówi Jarosław Lewczuk, kierownik i wiceprezes Victorii Parczew.

Orzeł Czemierniki – Victoria Parczew 3:2 (1:2)

Bramki: Bożym (31, 70, 73) – Sekula samobójcza (17), K. Waniowski (40).

Orzeł: Bocian – Fijałek, Sosnowski (46 Sobieszek), Sekuła, Łoziński, Baryła, Orzechowski (83 Bożyk), Kuźma, Bożym (90 Kołtuniewicz), Żuk (60 Wójcik), Aleksandrowicz (60 K. Krzeczkowski).

Victoria: Gołacki – Szymala, Osieleniec, Sapała, Semeniuk, Gryczuk, P. Krzewski, Jemioł (72 Guz), E. Waniowski, Dębowczyk (55 Mroczek), K. Waniowski.

Pozostałe wyniki 8. kolejki: Az-Bud Komarówka Podlaska - LZS Sielczyk 4:0 (Borkowski 42, 58, 76, Korol 69) * Sokół Adamów - Podlasie II Biała Podlaska 0:10 (Wojdat 11, 23, Misiejuk 37, Sawczuk 51, Kaszkiel 57, Dobruk 66, 80, 85, Buraczewski 74, Stoma 83) * Unia Krzywda - Orlęta II Radzyń Podlaski 1:0 (Cieślak 25). W 80 min Wiktor Golec (Radzyń II) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Unii) * Lutnia Piszczac - Unia Żabików 3:2 (Stankiewicz 9, Magier 15, Tuttas 36 - Kapitan 16, Koczkodaj 58) * Absolwent Domaszewnica - Orlęta Łuków 0:8 (Dajos z karnego 8, Orlik samobójcza 43, Jakimiński 67, Wysokiński 61, Grzelak 68, 77, Jaworski 73, Madejski samobójcza 88) * Kujawiak Stanin - LKS Milanów 3:4 (Abramek 23, K. Osiński 38, 59 - Skwarek samobójcza 30, Mazurek 79, Podgajny 90, W. Niziołek 90 + 4).