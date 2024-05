Sokół Adamów wygrał w Milanowie. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Sokół Adamów zdobył bardzo ważne punkty. - Cieszymy się, że zespół się przełamał. Rzucono nam rękawicę w postaci walki o utrzymanie w lidze okręgowej i my ją podjęliśmy. Walczymy do końca. Miejsce, które obecnie zajmujemy nie jest adekwatne do naszych umiejętności. W wielu spotkaniach brakowało nam szczęścia. Zostały nam cztery mecze do rozegrania w tym sezonie. Jesteśmy w stanie je wygrać. Walczymy do końca o utrzymanie - mówi trener Sokoła Wiesław Grula. - Podarowaliśmy gościom prezenty w postaci dwóch bramek. W drugiej połowie próbowaliśmy gonić wynik ale nie było to łatwe. Mimo pięciu klarownych sytuacji nic nie chciało wpaść. Gdyby pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, to kto wie jaki wynik byłby w drugiej części - mówi kierownik LKS Milanów Marek Burzec.

LKS Milanów - Sokół Adamów 0:2 (0:2)

Bramki: Mateusz Baran (20), Walo (40).

Milanów: Kruczek - Gil, Kolęda, Magier, Romaniuk, Mazurek, Ostapiuk, Kamiński (53 Witkowski), Protaś, Kowalski, Pawlak.

Sokół: Dzido - Miazek, Fredo, Kośmider, Sokołowski, Bosek, J. Nowicki, Walo (85 A. Nowicki), Domański, K. Nowicki, Mateusz Baran (87 Fredo).

W derbach Radzynia Podlaskiego rezerwy miejscowych Orląt podzieliły się punktami z Młodzieżówką. Kibice obejrzeli sześć goli i mogą być zadowoleni. - Wynik jest sprawiedliwy. Szkoda niewykorzystanego rzutu karnego, gdyż była szansa na zwycięstwo. Upał nie pomagał zawodnikom na boisku. Jestem zadowolony z postawy moich zawodników. Każdy dał z siebie sto procent serca. Gramy dalej - mówi grający trener Młodzieżówki Piotr Mitura. - Remis jest sprawiedliwym rezultatem. Mecz był otwarty, padło dużo bramek, choć drużyny mogły strzelić jeszcze więcej goli - podsumowuje opiekun Orląt II Edmund Koperwas.

Orlęta II Radzyń Podlaski - Młodzieżówka Radzyń Podlaski 3:3 (1:2)

Bramki: Wardziak (z karnego 8, z karnego 48), Mitura (56) - Lecyk (27, 37), Burda (57).

W 89 min Patryk Burda (Młodzieżówka) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz rezerw Orląt).

Radzyń II: Sikora - Sierpień, Migal, Kowal, Grochowski, Wardziak, Mitura, Kałuski, Ratajczyk (75 Głowniak), Buriaczok (77 Sulej), Aleksandrowicz.

Młodzieżówka: Wysokiński - Sadowski, Kobojek, Mitura, Burda, Wierzbicki (60 Nowacki), B. Drygiel, Samociuk (75 Kucio), Grzywaczewski, Pliszka (65 Zieliński), Lecyk (70 Łukaszuk).

Pozostałe wyniki 26. kolejki: Tytan Wisznice - Az-Bud Komarówka Podlaska 0:20 (Mróz 10, 13, 45, 50, 59, 74, 78, 85, 86, Zieniuk 16, z karnego 89, 90, Korol 19, Jakubiuk 23, 65, Borkowski 32, 43, 47, 49, 54). W 84 min Filip Denysiuk (Tytan) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Az-Bud) * Victoria Parczew - ŁKS Łazy 2:2 (Gryczuk 66, Domański 78 - Janaszek z karnego 20, Zdanikowski 74) * Orlęta Łuków - Bad Boys Zastawie 3:1 (Jaworski 34, 64, Kłoda 36 - Stosio 88) * Unia Żabików - Orzeł Czemierniki 1:1 (Prusak 66 - Kula 59) * Unia Krzywda - Lutnia Piszczac 1:3 (Rosłoń 90 + 3 - Hołownia 8, Tuttas 42, Hawryluk 53) * Podlasie II Biała Podlaska - Kujawiak Stanin 7:2 (Kozłowski 8, Hawryluk 36, Perkowski 45, Bartnikowski 50, Buraczewski 70, Karpiszuk 80, Sawczuk 86 - Grzyb 57, 68).