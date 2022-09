Tytan Wisznice – Grom Kąkolewnica 0:6. Victoria i Lutnia z kompletem punktów

W pierwszej połowie spotkanie Orła z Victorią było wyrównane. Akcje bramkowe mieli zarówno gospodarze, jak też goście. W 13 minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem Orła nie popisał się Michał Gryczuk. Z kolei Albert Chomiuk nie trafił w światło bramki. Gol dla miejscowych to dość niezbyt udane wybicie jednego z obrońców przyjezdnych. Piłka zmierzała w kierunku bramki, a interweniujący golkiper Victorii zrobił to tak niefortunnie, że sam wbił sobie piłkę do bramki.

Mimo straty gola piłkarze beniaminka nie podłamali się i w drugiej połowie dążyli do zmiany niekorzystnego rezultatu. – Od 25 minuty zaczęliśmy zyskiwać przewagę, po zmianie już dominowaliśmy, o czym świadczą nasze bramki. Przy 1:1 drużyna już poczuła krew i zasłużenie wygrała – ocenia szkoleniowiec Victorii Parczew Robert Różański.

Gospodarze mieli najlepszą okazję na zmniejszenie strat w drugiej połowie, przy wyniku 3:1 dla Victorii. Rzutu karnego nie wykorzystał Aleks Kaliński. Piłka po jego strzale zatrzymała się na poprzeczce. – W pierwszej połowie to my byliśmy drużyną lepszą, mieliśmy dwie kontry, cztery sytuacje bramkowe. Pierwsze 15 minut drugiej części oddaliśmy pole przeciwnikowi. Mieliśmy po kontrze okazję do strzelania gola na 2:0, ale jej nie wykorzystaliśmy. Później opadliśmy z sił, a goście to wykorzystali. Victoria wygrała zasłużenie – podsumowuje trener Orła Konrad Łabęcki.

Orzeł Czemierniki – Victoria Parczew 1:5 (1:0)

Bramki: Gołacki (32 samobójcza) – Chomiuk (67), Tokarzewski (70, 79, 87 z karnego), B. Lewczuk (73 z karnego).

W 74 min Aleks Kaliński (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał w poprzeczkę).

Orzeł: Bocian – Sosnowski (81 G. Krzeczkowski), Fijałek, Cholewa, Król (83 Łaskarzewski), Wójcik (80 Bączek), Powałka (65 K. Krzeczkowski), Orzechowski, Żuk, Kaliński, Piszcz (63 Mańko).

Victoria: Gołacki – Bancerz (75 Zdziennicki), B. Lewczuk, Jemioł, W. Lewczuk, Tokarzewski (90 Kostrzewicz), Syryjczyk (90 Panasiuk), Gryczuk (90 Kruk), Karwacki (46 Kamiński), E. Waniowski (60 Osieleniec).

Komplet punktów zdobyła w niedzielę Lutnia Piszczac. Spadkowicz z IV ligi pokonał u siebie Sokoła Adamów 2:1. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Losy spotkania rozstrzygnęły się w końcówce. Obie bramki gospodarze zdobyli z rzutów karnych. – Oba karne były „z kapelusza”. Sędziowanie w naszym meczu było słabe. Obie sytuacje z rzutami karnymi zostały nagrane i sędziowie będą mogli je sobie dokładnie obejrzeć na naszej stronie internetowej – mówi Grzegorz Golian, kierownik Sokoła. – Pierwszy karny był ewidentny. Co do drugiego – nie widziałem dokładnie, było zamieszanie w polu karnym po rzucie rożnym. Sędzia gwizdnął zagranie ręką. Tyle w tej kwestii mogę powiedzieć. Z przebiegu meczu byliśmy zespołem lepszym. Mieliśmy swoje okazje i już wcześniej mogliśmy zamknąć spotkanie – mówi Mateusz Kacik, szkoleniowiec Lutni.

Lutnia Piszczac – Sokół Adamów 2:1 (1:1)

Bramki: Tuttas (30 z karnego), Artymiuk (89 z karnego) – Baran (5).

Czerwona kartka: trener Sokoła Wiesław Grula w 89 min, za komentowanie decyzji sędziego.

Lutnia: Nowachowicz – Kurowski, Dobosz, Tuttas, Magier, Hołownia (46 Bołtowicz), Kuczyński, Lipiński (65 Kaliszuk), Całka, Ramotowski (60 Artymiuk), Olszewski.

Sokół: M. Dzido – Skórka (65 Czubek), Cąkała, Sokołowski, Jarosław Bosek, J. Nowicki, Pracz (75 Domański), Kośmider, Strzyżewski (85 Wierzbicki), K. Nowicki, Baran (89 Rasiak).

Pozostałe wyniki 7. kolejki: Tytan Wisznice – Grom Kąkolewnica 0:6 (Lecyk 1, 46, 68, Kanatek 75, 90, Marczuk 82). Czerwona kartka: Paweł Tarasiuk (Tytan) w 75 min, za faul * Unia Krzywda – LZS Dobryń 4:3 (S. Bober 18, 60, A. Białach 68, Filip 75 – R. Andrzejuk 3, 6, 70) * LKS Agrotex Milanów – Bad Boys Zastawie 2:2 (Ostapiuk 29, 61 – Mateusz Cizio 8, Stasio 65) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski – ŁKS Łazy 4:3 (M. Łukaszuk 3, Mazurek 18, 34, Drygiel 90 – Wysokiński 12, Olszewski 15, Janaszek 22) * Absolwent Domaszewnica – Unia Żabików 3:2 (Bogusz 40, Mościcki 80, Leszczak 84 – Drygiel 47, Koczkodaj 75 z karnego). Czerwone kartki: Przemysław Bednarczyk (Żabików) w 81 min, za drugą żółtą; Konrad Pioruński (Absolwent) w 81 min, za drugą żółtą * Az-Bud Komarówka Podlaska – Kujawiak Stanin 1:1 (Zieniuk 53 – Rafał Goławski Rufus 65). W 90 min Daniel Osiak (Kujawiak) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz).