W Krzywdzie rozdawano prezenty. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Gospodarze nie byli faworytem spotkania. Mimo to, ich cel był jeden: urwanie punktów trzeciej przed weekendem ekipie z Milanowa. Jak się okazało po końcowym gwizdku górą byli goście, którzy wygrali 3:0. - Stracone przez nas bramki to efekt błędów naszej obrony. Po raz kolejny zrobiliśmy prezenty przeciwnikowi. Na przyszłość musimy wystrzegać się takiej gry - mówi grający drugi szkoleniowiec Paweł Szlaski. - Był to mecz walki. Dwie bardzo szybko zdobyte bramki ustawiły spotkanie. Na 3:0 podwyższył nas rezerwowy i praktycznie było po zawodach. Mieliśmy spotkanie pod kontrolą, wygraliśmy zasłużenie - podsumowuje Piotr Adamowski, kierownik LKS Milanów.

Unia Krzywda - LKS Milanów 0:3 (0:0)

Bramki: Mazurek (57, 58), Podgajny (67).

Czerwone kartki: Radosław Cieślak (Krzywda) w 95 min, za drugą żółtą; Franciszek Kowalski (Milanów) w 97 min, za drugą żółtą.

Krzywda: Adamczyk - A. Białach, Łukasik, Cieślak, K. Białach, P. Szlaski, Piszcz, Strzyżewski (70 Dadasiewicz), Kot, Kryczka, Bieńczyk (70 Hryciuk).

Milanów: Kruczek - Pawlak (28 Kamiński), Kolęda, Gil, Mazurek, Ostapiuk, Reszka, Romaniuk, Dobosz (65 Podgajny), Niziołek, Kowalski.

Rezerwy Podlasia Biała Podlaska traciły do swojego niedzielnego rywal tylko dwa punkty. Wygrana gospodarzy dawała im przeskoczenie Unii w tabeli oraz awans nawet z zajmowanego ósmego, nawet na czwarte miejsce w rankingu. Miejscowi skorzystali z tej okazji. Już po 45 minutach Podlasie II prowadziło 2:1, ostatecznie zwyciężyło 5:1. - Był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Niepotrzebnie, po naszym błędzie, straciliśmy pierwsi bramkę. Szybko wyciągnęliśmy wnioski i pracujemy dalej, aby nasza gra z meczu na mecz wyglądała coraz lepiej. Efektem tego będą kolejne punkty i wyższe miejsce w tabeli - mówi trener Podlasia II Maciej Oleksiuk. - Gdyby nie nasz bramkarz Krzysztof Stężała, mogliśmy przegrać zdecydowanie wyżej. Mogła pęknąć nawet „10”. Nie postawiliśmy się gospodarzom - mówi Artur Dadasiewicz, szkoleniowiec Unii Żabików.

Podlasie II Biała Podlaska - Unia Żabików 5:1 (2:1)

Bramki: Grochowski (30, 45, 49), Wnuk (53, 75) - Wachnik (27).

Podlasie II: Skrodziuk - Pękała, Sawczuk, P. Chazan, Stalewski (46 M. Chazan), Twarowski (65 Gryciuk), Zduńczyk (75 Statkiewicz), Kaczyński (75 Masarz), Wojdat (65 Hawryluk), Wnuk, Grochowski.

Żabików: Stężała - Pieńko, Błyskun (54 Antoniuk), Palica, Golec (60 Pliszka), Ptaszyński, Garbacik, Drygiel, Prusak, Wachnik, Arent.

Pozostałe wyniki 12. kolejki: Orlęta II Radzyń Podlaski - Grom Kąkolewnica 7:1 (Lewczuk 10, 12, Burda 18, Daniłosio 30, 73, Pryimachenko 73, Grochowski 84 - Bryliński 32) * Az-Bud Komarówka Podlaska - Kujawiak Stanin 6:0 (Korol 20, Paczuski 27, 52, 58, Zieniuk 61, Borkowski 82) * Orzeł Czemierniki - Absolwent Domaszewnica 2:1 (Bożym 37, Fijałek 41 - Kabat 19) * ŁKS Łazy - Orlęta Łuków 1:2 (Siwiec samobójcza 85 - Siwiec 4, Jaworski 45 + 7) * Sokół Adamów - Victoria Parczew 1:7 (Jarosław Bosek z karnego 83 - Chomiuk 4, 13, P. Krzewski 33, E. Waniowski 39, K. Waniowski z karnego 57, Karwacki 62, Dębowdczyk 77) * Lutnia Piszczac - LZS Sielczyk nie odbył się, goście nie przyjechali na mecz.