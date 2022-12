Brat-Cukrownik Siennica Nadolna buduje drużynę w oparciu o młodzież

Pierwszą część sezonu ekipa z Siennicy Nadolnej zakończyła okazałą wygraną nad sąsiadem w tabeli Spółdzielcą Siedliszcze 5:2. Zdobyczą bramkową podzielili się: Bartosz Niedrowski (dwa gole), Marcel Chwaszcz, Aleksander Urbański i Patryk Pachuta (po jednym trafieniu). Komisja Gier i Dyscypliny LZPN Oddział Chełm zweryfikowała wynik jako walkower 5:0. W dorobku podopiecznych trenera Andrzeja Ignaciuka znalazły się jeszcze cztery wygrane: u siebie z Granicą Dorohusk 2:1 oraz na wyjeździe z Unią Białopole (4:3), z Frassatim Fajsławice (2:0) i ze Zniczem Siennica Różana (2:1). Przed własnymi kibicami Brat-Cukrownik zremisował 1:1 z Orłem Srebrzyszcze. Uzbierane 16 punktów plasuje drużynę z Siennicy Nadolnej na siódmym miejscu.

W pierwszej rundzie grający szkoleniowiec Brata-Cukrownika miał do dyspozycji 22 piłkarzy. Najwięcej czasu spędzili na boisku: Mateusz Kniażuk – 1170 minut, Arkadiusz Kister – 1149 minut i Arnold Kister – 1131 minut. W dorobku siódmej drużyny ligi są 23 strzelone gole i 31 straconych. Do bramki rywali trafiali: Arnold Kister (5 goli), Bartosz Niedrowski (4), Patryk Pachuta, Mateusz Kniażuk, Jakub Wójcik (po 2) oraz Aleksander Urbański, Michał Wójcik, Robert Malinowski, Marcel Chwaszcz, Mateusz Kowalczyk, Krzysztof Płatek, Karol Kowalczyk i Jakub Dubaj (wszyscy po 1). Na podium wśród asystujących znaleźli się: Arnold Kister (7 asyst), Aleksander Urbański (5) i Arkadiusz Kister (3). – Niektóre mecze były mocno na styku. W spotkaniu wyjazdowym z Unią Rejowiec do 89 minuty było tylko 1:0 dla rywala. Ostatecznie przegraliśmy 0:2. Z Ruchem Izbica, także dość nieszczęśliwie, przegraliśmy 0:1. Słabo zagraliśmy w Żółkiewce z Hetmanem. Z perspektywy czasu mogliśmy zaprezentować się zdecydowanie lepiej, niż przegrać 1:5. Pamiętajmy, że wiosną spadliśmy z IV ligi. Dla każdego zespołu sezon po degradacji jest wielką niewiadomą. To, co osiągnęliśmy na półmetku rozgrywek napawa umiarkowanym optymizmem na rundę rewanżową – mówi szkoleniowiec Brata-Cukrownika Andrzej Ignaciuk.

W drużynie z Siennicy Nadolnej trzon zespołu stanowią doświadczeni zawodnicy: Arnold i Arkadiusz Kister oraz Robert Malinowski. Kadrę uzupełniają młodzi piłkarze. – To zawodnicy z rocznika 1998, 2000 i młodsi. Po roku gry na wyższym poziomie mają już jakieś mniejsze lub większe doświadczenie, z którym na poziomie ligi okręgowej sobie radzą. Na takim potencjale chcemy budować obecną drużynę. Wiosną chcemy być nie niżej po rundzie jesiennej. Satysfakcjonująca byłaby pierwsza piątka – mówi szkoleniowiec Brata-Cukrownika.

Terminarz sparingów Brata-Cukrownika w zimowym okresie przygotowawczym: 11-12 lutego: Unia Rejowiec * 18-19 lutego: Omega Stary Zamość * 26 lutego: Unia Hrubieszów * 4 marca: Hetman Zamość * 11-12 marca: Ruch Izbica * 18-19 marca: GKS Łopiennik * 25-26 marca: Vitrum Wola Uhruska.