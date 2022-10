Ogniwo Wierzbica – Frassati Fajsławice 2:1. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Gospodarze zeszli z boiska pokonani. Unia straciła oba gole po rzutach karnych. – Pierwszego przewinienia nie widziałem, ale zawodnicy mówili, że był faul naszego gracza. Przy drugim piłka niefortunnie trafiła w rękę Wojtka Bureciu – tłumaczy Jan Ostrowski, prezes Unii Białopole.

W pierwszej połowie, jeszcze przy 0:0, gospodarze mieli swoje okazje do strzelenia goli. – Ten mecz był powtórką z rozgrywki. Tak jak poprzednio, mieliśmy okazje do zdobycia bramek. Byliśmy jednak nieskuteczni. Dostaliśmy dwie „czapy” w postaci rzutów karnych i było meczu. Chwilę przed drugim karnym, my także otrzymaliśmy „11”. Arbiter wskazał na wapno, z kolei asystent miał inne zdanie. Po konsultacjach sędzia główny zmienił decyzję i skończyło się na niczym – mówi Ostrowski.

Goście cieszyli się w kompletu punktów. – Nie może być wątpliwości, co do słuszności karnych dla nas. Pierwszy podyktowany został za faul na Andrzeju Głowackim, drugi za rękę w polu karnym. Natomiast nie mogło być mowy o rzucie karnym dla gospodarzy. Zawodnik z Białopola nie był faulowany. Decyzja arbitra była słuszna – mówi szkoleniowiec Spółdzielcy Mirosław Kosowski.

Opiekun drużyny gości miał powody do zadowolenia. – Był to zacięty mecz z jednej i drugiej strony. W końcówce uśmiechnęło się do nas szczęście. Zespół Unii starał się nas atakować, miał dużo rzutów rożnych. Zwyciężył zespół tego dnia bardziej dojrzały. Byliśmy skuteczni w grze defensywnej, dobrą prace wykonali też nasi napastnicy. Dziękuję moim zawodnikom za walkę w tym meczu – mówi Kosowski.

Unia Białopole – Spółdzielca Siedliszcze 0:2 (0:1)

Bramki: Pawlak (44 z karnego, 90 + 1 z karnego).

Białopole: Chwedorczuk – Piekaruk, Gąsiorowski, Bureć, M. Cor, K. Cor, J. Łukaszewski, Zdybel, Ostrowski (46 Sarzyński), Skorupa (85 charaba), Lewkowicz.

Spółdzielca: Zagraba – Roczon, Oleksiejuk (81 Oszwa), Orłowski, P. Jędruszak, Chaturvedi, Pawlak, Kańczugowski, Poliszuk (83 K. Jędruszak), Głowacki (62 Lechowski), Śliwiński (30 Czerniak).

Ogniwo Wierzbica przegrywało z Frassatim Fajsławice 0:1. Gospodarze jednak łatwo się nie poddali i dążyli do zmiany niekorzystnego rezultatu. W rolę lidera i strzelca wcielił się kapitan miejscowych Karol Kont. Zawodnik najpierw trafił do siatki z rzutu karnego, a następnie podwyższył z wolnego. Goście też strzelili gola z wolnego. – W 39 minucie sędzia powinien podyktować dla nas rzut karny. Eryk Klimowicz był ewidentnie faulowany w polu karnym. Co do karnego dla nas, to nikt nie może mieć wątpliwości – goście zagrali piłkę ręką w „16”. Mecz był wyrównany. Graliśmy jednak w fatalnych warunkach atmosferycznych. Stan naszego boiska, po ostatnich opadach deszczu, to po prostu tragedia – mówi grający kierownik Ogniwa Damian Gałecki.

Ogniwo Wierzbica – Frassati Fajsławice 2:1 (0:0)

Bramki: Knot (70 z karnego, 74) – Chruściel (57).

Ogniwo: Wojnowski – Sobiesiak, Balcerek, Pełczyński, K. Klimowicz (80 Gałecki), Szanfisz, Chlebiuk, Siwek, Knot, E. Klimowicz, Bąk (74 Stańczuk).

Frassati: R. Kostka – Gęca, K. Kostka, P. Przebirowski, Robak (78 B. Błaziak), P. Kostka (57 Gieracz), Dunda, Chruściel (78 D. Baran), Korchut (53 Slobodyan), Adamiec (85 P. Przebirowski), Wojciechowski.

Pozostałe mecze 8. kolejki: Włodawianka Włodawa – Granica Dorohusk 4:1 (Gołąb 69, 75, Mahdysh 80, Kuczyński 90 – Gorzała 8) * Znicz Siennica Różana – Unia Rejowiec 0:6 (Szajduk 10, 35 z karnego, Kwiatosz 25, 64, 75, W Rossa 61) * Orzeł Srebrzyszcze – Kłos Gmina Chełm 1:2 (M. Wójcicki 38 – Siatka 63, Flis 90 + 4) * Victoria Żmudź – Brat-Cukrownik Siennica Nadolna 5:2 (Lecki 6, Łubkowski 30, 38, Mroczek 46, 83 – Płatek 25, Arnold Kister 32) * Ruch Izbica – Hetman Żółkiewka, nie odbył się z powodu złego stanu boiska.