Ruchy kadrowe w Granicy Dorohusk

Zarówno Świderski jak i Słomka w rundzie jesiennej pomagali drużynie na boisku. W 13 meczach Granica, zajmująca ósmą lokatę, triumfowała w czterech spotkaniach i to wyłącznie na swoim boisku. Co ciekawe, podopieczni trenera Świderskiego wygrywali z drużynami niżej sklasyfikowanymi. Ekipa z Dorohuska zwyciężyła dziewiątą w tabeli Victorię Żmudź (5:2), dziesiątego Hetmana Żółkiewka (2:0) oraz po 4:1 Frassatiego Fajsławice (13 pozycja) i Znicza Siennica Różana (14 lokata).

Podzieliła się punktami w meczach u siebie z Kłosem Gmina Chełm (1:1) i Unią Białopole (0:0) oraz na wyjedzie z Unią Rejowiec (1:1). Komplet sześciu porażek zespół z przygranicznej miejscowości zanotował w spotkaniach wyjazdowych. – Szczególnie w meczach na boiskach rywali brakowało nam szczęścia. Z Unią Rejowiec wygrywaliśmy 1:0. Gola na remis straciliśmy w 93 minucie. W spotkaniu z Bratem-Cukrownikiem Siennica Nadolna mieliśmy dwie dogodne okazje na podwyższenie wyniku, nawet na 3:1. Zabrakło szczęścia, podobnie jak przy stracie bramki w… 97 minucie. W starciu w Izbicy nic nie wskazywało na to, że przegramy. Tymczasem straciliśmy kuriozalnego gola, kiedy nasz bramkarz trafił piłką w jednego z naszych zawodników, a ta wpadła do bramki – przypomina Grzegorz Świderski.

W minionym tygodniu grający szkoleniowiec rozstał się z zespołem. Powód? – Liczyliśmy na więcej punktów niż 15. Dlatego wspólnie z zarządem klubu doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zmienić. Ponadto, uczestniczę w kursie trenerskim UEFA B, mam zajęte weekendy, a wtedy gramy mecze ligowe. To wszystko złożyło się na ostateczną decyzję – tłumaczy były już opiekun Granicy.

Tymczasowo opiekę nad zespołem przejmie prezes Arkadiusz Słomka. Drużyna przygotowuje się do rundy rewanżowej od 24 stycznia. Do zespołu powrócił po półrocznej przerwie Damian Kamola, który powinien być solidnym wzmocnieniem. W rundzie rewanżowej Granica planuje przede wszystkim ogrywać młodzież. W klubie bardzo liczą na lepszą skuteczność. Ten element zdecydowanie szwankował w pierwszej części sezonu. Mimo to trener był zadowolony ze swoich młodych podopiecznych.

W planie gier kontrolnych ekipa z Dorohuska ma starcia z Unią Białopole (4-5 marca), Saweną Sawin (11-12 marca) i Victorią Żmudź (18-19 marca). Tydzień później Granica wznowi rozgrywki. Pierwszym przeciwnikiem w rundzie rewanżowej będzie Ruch Izbica. Spotkanie zostanie rozegrane w Dorohusku.