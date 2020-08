Ruszyła chełmska klasa okręgowa. Cenna wygrana Cukrownika

Spotkanie Spółdzielcy z Bratem-Cukrownikiem Siennica Nadolna zakończyło się skromną wygraną gości. – Cieszymy się z kompletu punktów. Takie były nasze założenia, mieliśmy wygrać na inaugurację – mówi Andrzej Ignaciuk, trener zespołu z Siennicy Nadolnej. Opiekun zespołu dodaje: – w Siedliszczu zawsze grało nam się trudno. Dlatego wywalczone tam trzy punkty są dla nas bardzo cenne.

Faworytem byli goście, którzy w nowym sezonie zamierzają powalczyć o awans do IV ligi. W pierwszej połowie żadnej z drużyn nie udało się strzelić gola. Najbliżej pokonania golkipera Spółdzielcy był Sebastian Suduł, który nie trafił do pustej bramki. Dla gospodarzy w końcówce tej części groźnie strzelał Łukasz Lechowski. W drugiej odsłonie dogodną okazję dla Brata-Cukrownika zmarnował Arnold Kister. Ten sam zawodnik zrehabilitował się przy rzucie karnym. – „11” została podyktowana za zagranie ręką w polu karnym. W żadnym wypadku nie może być mowy o kontrowersji. Zresztą, już w pierwszej połowie mieliśmy takie samo zagranie i już wtedy powinniśmy otrzymać rzut karny. Nie wiem dlaczego sędzia nam go nie podyktował. W końcowym rozrachunku nie będą ważne rozmiary zwycięstwa. Mogę w każdym spotkaniu wygrywać po 1:0 – mówi Ignaciuk. – Przez pierwsze 20 minut goście nie dopuszczali nas do piłki, potem gra się wyrównała. W drugiej części meczu to już my mieliśmy przewagę. Co do karnego? W pierwszej połowie powinien być rzut karny za rękę naszego zawodnika. Natomiast w drugiej zagrania ręką już nie było. Arbiter po prostu oddał gościom „11” za pierwszą część – mówi Zbigniew Droń, prezes Spółdzielcy Siedliszcze.

Spółdzielca Siedliszcze – Brat Siennica Nadolna 0:1 (0:0)

Bramka: Arnold Kister (z karnego 78).

Spółdzielca: P. Pawlak – Daniel Orłowski (85 Mróz), Okoń (80 Braniewski), Karwat (46 P. Jędruszak), Nazarewicz, Damian Orłowski, Stefańczuk, Grzesiuk, A. Pawlak, Mroczek, Lechowski (68 Poliszuk).

Brat-Cukrownik: Jopek – Kniażuk, Zdunek, Pachuta, Malinowski, Adam Urbański, Ignaciuk, Wędzina, Arnold Kister, Suduł, Dubaj (75 Kalisiewicz).

Pod okiem nowego trenera Waldemara Koguta Orzeł Srebrzyszcze postawił się kolejnemu z kandydatów do awansu do IV ligi Granicy Dorohusk. Przyjezdni bardzo szybko objęli prowadzenie po rzucie karnym podyktowanym za faul na Łukaszu Drzewickim. Egzekutorem był sam poszkodowany. Miejscowi doprowadzili do wyrównania. Granicę pokonał jej były zawodnik Kamil Olęder.

Od 75 minuty goście wygrywali 2:1. Orzeł grał do końca i już w doliczonym czasie doprowadził do kolejnego remisu. Gola na wagę punktu strzelił Mateusz Tomaszewski w… 95 minucie. – Były podstawy do przedłużenia meczu aż o pięć minut. Przed spotkaniem remis ze wzmocnioną Granicą brałbym w ciemno. Po meczu odczuwam niedosyt – mówi szkoleniowiec Orła Waldemar Kogut. – Prowadząc 2:1 mieliśmy co najmniej dwie szanse na bramki i zamknięcie wyniku. Boli, że straciliśmy gola w doliczonym czasie. Gdyby ten mecz trwał 10 minut dłużej to pewnie rozstrzygnęlibyśmy go na korzyść. A tak, tracimy dwa punkty na inaugurację – mówi Marek Grzywna, trener Granicy.

Orzeł Srebrzyszcze – Granica Dorohusk 2:2 (0:1)

Bramki: Olęder (64), Tomaszewski (90 + 5) – Drzewicki (z karnego 10), Sokołowski (75).

Orzeł: Wikło – Kraszkiewicz (82 Dziewulski), Malinowski, Bazela, D. Trusiuk (46 Sz. Tatysiak), S. Tatysiak (68 S. Kogut), M. Olender, Tomaszewski, Adamiec, A. Olender (78 Nazaruk), Olęder (73 Ł. Tatysiak).

Granica: W. Ruszkiewicz – Pieczykolan, Marek Grzywna, Niemiec, Komosa, Swatek (71 Sokołowski), Poznański, Bala, Antoniak (63' Maliszewski), Gregorczuk (60 Denkiewicz), Drzewicki (86 Sołtysiuk).

Pewne zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu odniósł Hetman Żółkiewka, który pokonał 4:1 Ogniwo Wierzbica. – Nie mieliśmy problemów z wygraniem tego spotkania – mówi Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana. – Pierwszy kwadrans należał do nas. Z upływem czasu to rywal miał więcej do powiedzenia. To, że w pierwszej połowie było tylko 1:1 zawdzięczamy Rafałowi Zagrabie, który wybronił dwie sytuacje sam na sam – relacjonuje Artur Wawruszak, kierownik Ogniwa.

Hetman Żółkiewka – Ogniwo Wierzbica 4:1 (1:1)

Bramki: D. Koprucha (41, z karnego 79), Rycerz (67), Wanielista (90) – Skorupski (3).

Czerwona kartka: Karol Stańczuk (Ogniwo) W 80 min () za faul.

Hetman: Ścibak – Ździebło, Zielonka, Wanielista, Krzysztoń, Rycerz (79 Kapłon), Miedźwiedź, Prus (46 Gaborski), Puchala (82 Mielniczuk), Sawicki, Koprucha.

Ogniwo: Zagraba – Kozaczuk, Kłos, Pilipczuk, Sobczuk (55 Stańczuk), Chlebiuk, Skorupski, Klimowicz (80 Skrochocki), Knot, Szanfisz, Bąk (80 Gałecki).

Znicz Siennica Różana – Ruch Izbica 3:1 (2:1)

Bramki: Bryda (25), Olszyna (40), K. Mazurek (50) – Kryłowicz (4).

W 60 min Piotr Mazurek (Znicz) nie wykorzystał rzutu karnego (słupek).

Znicz: Skuczyński – P. Mazurek, Tywoniuk (85 Dąbski), Ciechan (55 Kwietniewski), Bryda, Olszyna (80 Furtak), Pieczonka, D. Mazurek, Orzeł (89 Żebrowski), K. Mazurek, G. Mazurek.

Ruch: Sasim – Wlizło, Hopko, Babiarz, Prystupa (46 Liszka), Kryłowicz, P. Lewandowski, G. Lewandowski, Szymczuk, Stępniak (60 Malczewski), Gałka (55 Witkowski).

Sawena Sawin – Agros Suchawa 2:8 (0:5)

Bramki: Jusiuk (47), Łubkowski (59) – Hrycak (5), S. Staszewski (13), Węgliński (20, 22, 90 +2), Boczuliński (27, 86), Bilicz (82).

Sawena: Misiura (46 Wielgocki) – Błaszczuk (46 Szyszko), Pietruszka, Stopa, Łubkowski, Jusiuk, Matejek, Suszcz, Czmielewski, Futa (80 Michalski), Jaglewicz.

Agros: Wasylik – Mikulski (80 M. Bylina), J. Bylina, B. Staszewski, Kruk (60 Tomaszewski), Boczuliński, Hrycak, K. Staszewski (72 Karczewski), Lejko (60 Gruszczyński), Węgliński, S. Staszewski (72 Bilicz).

Unia Rejowiec – Start-Regent Pawłów 0:4 (0:1)

Bramki: Kaszczuk (35, 58), Dębiec (49, 65).

Unia: Pastuszak – Bogusz, Szczepanik, M. Bohuniuk, Karauda (65 Parada), K. Bohuniuk, Górny, Kwiatosz (78 Kamiński), Szajduk, Sąsiadek, Czerwiński.

Start-Regent: Bobrowski – Siepsiak, Rossa, Mazurek, Sołtys (46 Karabacz), Chybiak (55 Terlecki), Jakóbczyk, Kiejda, Wasiński (68 Szokaluk), Dębiec (79 Żukowski), Kaszczuk (62 Kaczmarczyk).

Bug Hanna – Frassati Fajsławice 3:3 (2:1)

Bramki: Chwedoruk (20, 44), Baj (79) – Chruściel (34), Kostka (66), Dunda (88).

Bug: Żmudziński – Babkiewicz, Kaliszuk, A. Jaworski, Trochimiuk, Mikulski, Soroka, Kowalik (72 J. Jaworski), Shtybel, Korszeń (60 Baj), Chwedoruk.

Frassati: Węgrzyn – K. Przebirowski, Sławacki, P. Przebirowski, Slobodyan, Suszek (56 Karol Błaziak), Chruściel, Dunda, S. Baran (72 Policha), K. Pluta (4 Kostka), Olech.