Unia Rejowiec – Brat Siennica Nadolna 2:0. Grała chełmska klasa okręgowa

Unia Rejowiec w tym sezonie wygląda na bardzo mocny zespół, o czym świadczy początek rozgrywek. Trzy zwycięstwa i tylko jedna pechowa porażka z Frassati Fajsławice każą upatrywać w drużynie z Rejowca jednego z faworytów rozgrywek.

Dobrą formę piłkarze Unii potwierdzili w niedzielne popołudnie, kiedy w meczu z Bratem Siennica Nadolna odnieśli kolejny triumf. Nie przyszedł on jednak łatwo, bo goście zawiesili naprawdę wysoko poprzeczkę. W zespole z Rejowca gra jednak Kornel Kwiatosz, który został niekwestionowanym bohaterem meczu. W 39 min najpierw groźnie na bramkę uderzył Roman Rossa, a piłkę do boku sparował Kamil Jopek. Zrobił to tak nieszczęśliwie, że trafiła ona pod nogi Kwiatosza, który wpakował piłkę do siatki.

Ten gol ustawił boiskowe wydarzenia w drugiej połowie, bo goście musieli gonić wynik. Atakowali ambitnie, ale brakowało im spokoju na połowie rywala, a także skuteczności. Co innego Kwiatosz, który w doliczonym czasie gry ustalił wynik meczu. Olbrzymia zasługa w tym trafieniu Pawła Szajduka, który znakomicie dograł w pole karne. – Wielka szkoda tej porażki. Przebieg meczu wskazywał na to, że kto pierwszy strzeli bramkę, ten zgarnie 3 pkt. Zrobiła to Unia i to ona może świętować zwycięstwo. Myślę jednak, że bardziej sprawiedliwym wynikiem byłby remis – twierdzi Andrzej Ignaciuk, trener Brata.

Unia Rejowiec – Brat Siennica Nadolna 2:0 (1:0)

Bramki: Kwiatosz (39, 90+2)

Unia: Pastuszak – Paśnik, Kloc, T. Rossa, Karauda, R. Rossa (73 J. Czerwiński), Górny, Huk, A. Czerwiński (90 Nowaczek), Kwiatosz, Sąsiadek (75 Szajduk).

Brat: Jopek – Kniaziuk, Arkadiusz Kister, Chwaszcz (46 Wędzina), K. Kowalczyk, M. Kowalczyk, Adam Urbański, Płatek (72 K. Kowalczyk), Arnold Kister, Aleksander Urbański Niedrowski, M. Wójcik, Bugaj.

Żółte kartki: T Rossa, Huk. Widzów: 50.

Wyniki: Włodawianka Włodawa – Kłos Gmina Chełm 1:1 * Unia Rejowiec – Brat Siennica Nadolna 2:0 * Granica Dorohusk – Frassati Fajsławice 4:1 * Znicz Siennica Różana – Spółdzielca Siedliszcze 0:1 * Orzeł Srebrzyszcze – Hetman Żółkiewka 2:2 * Victoria Żmudź – Ruch Izbica 1:1 * Ogniwo Wierzbica – Unia Białopole 3:0