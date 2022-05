BTS Rekord Bielsko-Biała – GKS Górnik Łęczna 1:5. Słodko-gorzki smak triumfu

Wynik spotkania w Bielsku-Białej wskazuje, że to było łatwe zwycięstwo dla ekipy Górnika. Nic jednak bardziej mylnego, bo zwłaszcza w pierwszej połowie łęcznianki miały sporo problemów.

Wprawdzie objęły one szybko prowadzenie, bo już w 104 sekundzie meczu do siatki trafiła Oliwia Rapacka, to jednak później na boisku nie brakowało emocji. W 23 min świetnie na połowie rywalek odnalazła się Chinonyerem Macleans. Nigeryjka zanotowała swoją 20 bramkę w tym sezonie i zbliżyła się do korony najlepszej strzelczyni rozgrywek.

W 31 min Rekord jednak zdobył kontrowersyjnego gola z rzutu karnego podyktowanego za zagranie piłki ręką przez Nataszę Górnicką. „Jedenastkę” skutecznie wykonała Wiktoria Nowak.

Spotkanie uspokoiło się dopiero po bramce na 3:1 Marcjanny Zawadzkiej. W końcówce meczu swój koncert rozpoczęła Milena Kazanowska, która dwa razy trafiła do siatki Rekordu. Niestety, w Bielsku-Białej miał miejsce też przykry incydent, bo z kontuzją boisko opuściła Agata Guściora. Wiele wskazuje, że może być to poważny uraz, a pierwsze informacje mówią nawet o możliwości zerwania więzadeł.

– To sprawia, że smak tego zwycięstwa jest słodko-gorzki. Kontuzje są wliczone w futbol. Wracając do tego spotkania, to trzeba przyznać, że miejscowe mocno się nam postawiły. Druga połowa była już jednak pod nasze dyktando. Dużo dały nam zmiany, bo świeża krew była nowym bodźcem dla mojego zespołu – powiedział klubowym mediom Robert Makarewicz, opiekun Górnika.

BTS Rekord Bielsko-Biała – GKS Górnik Łęczna 1:5 (1:2)

Bramki: Nowak (31 z karnego) - Rapacka (2), Macleans (23), Zawadzka (50 z karnego), Kazanowska (73, 87)

Rekord: Ciupa – Gąsiorek (46 Adamek), Gutowska (58 Palichleb), Cygan, Nowak, Moskała (79 Wieczorek), Tracz, Kupiak (66 Śmietana), Rżany, Kłębek (58 Vyshnevska), Czyż.

Górnik: Palińska – Górnicka, Zawadzka, Zając, Skupień (65 Giętkowska), Szymczak (72 Frontczak), Kaczor, Rapacka (82 Jezioro), Ratajczyk, Guściora (58 Kazanowska), Macleans (53 Miłek).

Żółte kartki: Tracz - Górnicka. Sędziowała: Żyła. Widzów: 150.