GKS Górnik Łęczna ma nową bramkarkę

Nową zawodniczką wicemistrzyń Polski została Oliwia Macała, która do Łęcznej przeniosła się z Hydro Truck Radom i podpisała dwuletni kontrakt. – To dla mnie duże wyzwanie, ale jestem gotowa je podjąć. Postaram się mu sprostać, by móc dalej się rozwijać – powiedziała Macała w rozmowie w klubowymi mediami.

Poprzedni sezon był dla 20-latki debiutanckim w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na swoim koncie zapisała 21 występów. Wcześniej Macała występowała na zapleczu Orlen Ekstraligi, reprezentując barwy drugiego zespołu TME SMS Łódź. 2-letnia bramkarka regularnie była też powoływana do młodzieżowych reprezentacji Polski oraz na zgrupowania GoalkeeperPRO. – Myślę, że jestem przygotowana do walki o najwyższe cele z Górnikiem. Bardzo chciałabym, byśmy wygrały ligę i Puchar Polski – to byłoby wyśmienite. Indywidualną ambicją jest oczywiście wywalczenie pozycji numer jeden i zachowanie jak największej liczby czystych kont – podkreśla bramkarka, która wśród swoich najmocniejszych stron na boisku wyróżnia grę nogą oraz na linii.

W nowym sezonie w barwach łęcznianek nie zobaczymy za to Marianny Litwiniec, której 30 czerwca wygasł kontrakt i nie został przedłużony. Popularna „Mania” w Górniku występowała przez dwa lata, dwukrotnie sięgając z zielono-czarnymi po wicemistrzostwo Polski. Łącznie na swoim koncie zapisała 38 występów ligowych, w których zdobyła jedną bramkę. Dołożyła także jedno trafienie w Orlen Pucharze Polski.