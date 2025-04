Lider przyjeżdża do Łęcznej, Górnik zmierzy się z GKS Katowice

Chociaż w klubie nikt nie deklaruje walki o podium Orlen Ekstraligi, to na pewno w głowach zawodniczek Górnika taka myśl momentami się pojawia. Aktualnie podopieczne Artura Bożyka tracą do trzeciej w tabeli Pogoni Szczecin siedem punktów.

Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze cztery kolejki, w których trudniejszych przeciwników wydaje się mieć Pogoń. Komplet zwycięstw Górnika, przy jednoczesnych potknięciach szczecinianek, dałby łęczniankom upragniony sukces.

Aby jednak te wszystkie dywagacje miały jeszcze sens, to Górnik musi w sobotę ograć GKS Katowice. O to jednak będzie bardzo trudno, bo przedstawicielki Górnego Śląska przyjadą do Łęcznej mocno zmotywowane. Wszystko przez fakt, że już w sobotę mogą zapewnić sobie tytuł mistrzyń Polski. Stanie się tak w przypadku zwycięstwa katowiczanek w Łęcznej.

Górnicze derby są zawsze bardzo zacięte i wyrównane. W poprzedniej rundzie na stadionie w Katowicach lepsze były gospodynie, które wygrały 2:0 po golach Gabrieli Grzybowskiej i Nicoli Brzęczek.

Spotkanie w Łęcznej będzie pokazywane na żywo na antenie TVP Sport. Rozpocznie się ono o godz. 11. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.