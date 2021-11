Na hit trzeba poczekać. Wyniki 1/16 finału Pucharu Polski w piłce nożnej kobiet

Stracili dom w pożarze. Córka chce pomóc mamie i braciom, uruchamia internetową zbiórkę

Pięć zastępów straży pożarnej próbowało walczyć z pożarem domu we wsi Bełcząc w gminie Czemierniki. Niestety, w jeden dzień rodzina straciła cały swój dobytek. Pani Elżbieta chce jednak odbudować to, co strawił ogień. Uruchomiła internetową zbiórkę.