Zespoły Górnika Łęczna oraz Unii Lublin poznały swoich rywali w 1/16 finału Orlen Pucharu Polski

Górnik Łęczna tym razem nie miał zbyt dużo szczęścia w losowaniu, bo trafił na dość mocnego przeciwnika, jakim jest Medyk Konin. Wprawdzie ten jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w kobiecym futbolu obecnie jest w dużym kryzysie, to jednak wciąż jest groźnym przeciwnikiem. Medyk aktualnie znajduje się w strefie spadkowej Orlen Ekstraligi. Podopieczne Romana Jaszczaka zdobyły zaledwie 6 punktów wywalczonych dzięki pokonaniu Czarnych Sosnowiec i AZS UJ Kraków. Z Górnikiem Łęczna koninianki grały miesiąc temu i na własnym boisku przegrały 2:5. Wówczas zawodniczki z województwa lubelskiego objęły szybko prowadzenie dzięki trafieniu Marcjanny Zawadzkiej. Później jednak to Medyk znalazł się w lepszej sytuacji dzięki Jelenie Vujadinović i Samanthy Savoy. Przed przerwą zdążyła jeszcze wyrównać Zawadzka, w ostatniej akcji pierwszej połowy Górnika na prowadzenie wyprowadziła Aleksandra Posiewka. Po zmianie stron wynik podwyższyły Dominika Dereń oraz Zawadzka, która tym samym skompletowała hat-tricka. Warto wspomnieć, że Medyk w II rundzie Orlen Puchar Polski znalazł się dzięki wyeliminowaniu LFA Szczecin. Koninianki wygrały 3:0 po dwóch golach Oliwii Jaśniak i jednym Milicy Andrić.

Drugoligowa Unia Lublin pojedzie natomiast do Gdańska, aby zmierzyć się z rezerwami AP Orlen. To ekipa złożona z zawodniczek występujących na co dzień w Centralnej Lidze Juniorek U-18, gdzie gdańszczanki są wiceliderkami grupy północnej. Najzdolniejsze piłkarki Orlenu dostają już szanse gry w pierwszej drużynie, która obecnie bije się o czołowe miejsca w Orlen Ekstralidze. W pierwszej rundzie gdańszczanki pokonały po dogrywce rezerwy Rolnika Biedrzychowice. Gole dla Orlenu zdobywały Eliza Ałanowska, Zuzanna Karwacka oraz Oliwia Łapińska. Ta ostatnia, zdolna 16-latka, trafiła do siatki rywalek dwa razy.

Mecze 1/16 finału Orlen Puchar Polski odbędą się 25 listopada.

Pary 1/16 finału Orlen Puchar Polski: GKS Katowice – Pogoń Szczecin * Lech/UAM II Poznań – Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski * Zorza Pęgów – KKP Bydgoszcz * Medyk Konin – Górnik Łęczna * Sportowa Czwórka Radom – Śląsk Wrocław * Praga Warszawa – Czarni Sosnowiec * Resovia II – PTC II Pabianice * MKS Myszków – Bielawianka Bielawa * Victoria Niemcz – SWD Wodzisław Śląski * Trójka II Staszkówka/Jelnia – Rekord Bielsko-Biała * AP Orlen II Gdańsk – Unia Lublin * LZS Stare Oborzyska – Skra Częstochowa * Lech/UAM Poznań – AP Orlen Gdańsk * Wanda Kraków – Stomilanki Olsztyn * Resovia – TKKS Checz Gdynia * ROW Rybnik – UKS SMS Łódź. Mecz tej fazy odbędą się 25 listopada.