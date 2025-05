Floriany 2025 - oddaj swój głos w naszym plebiscycie dla strażaków-ochotników

Plebiscyt Floriany powstał w celu uhonorowania strażaków-ochotników, którzy na co dzień wykonują różne zawody, a jednocześnie angażują się w ratowanie życia i mienia w swoich lokalnych społecznościach. Akcja ma na celu promowanie roli strażaków-ochotników w społeczeństwie.

– Na terenie woj. lubelskiego działa ponad 1700 jednostek OSP. Jest to ogromna rzesza ludzi zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym. Chcielibyśmy podziękować każdemu z osobna, ale jest to niemożliwe. Dlatego organizujemy nasz plebiscyt, aby uhonorować służbę strażaków z jednostek OSP – mówi Paweł Puzio, red. naczelny Dziennika Wschodniego.

Rozpoczynamy głosowanie w plebiscycie Floriany 2025. Od dzisiaj do 5 czerwca, raz dziennie można oddać głos w każdej z trzech kategorii:

Jednostka OSP roku (17 jednostek)

Druch OSP roku (12 zgłoszeń)

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza roku (44 zgłoszenia)

Uhonorować, a także nagrodzić. W plebiscycie to nasi Czytelnicy zdecydują o tym, kto zwycięży. A jest o co walczyć. Pula nagród w plebiscycie wynosi 18 tys. zł, w każdej kategorii są takie same, czyli:

I miejsce – 3 000 złotych,

II miejsce – 2 000 złotych,

III miejsce – 1 000 złotych

w formie voucherów na zakup sprzętu.

Patronat nad „Florianami 2025 Dziennika Wschodniego” objął Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego oraz Henryk Józef Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.