Górnik Łęczna - Stal Mielec 2:0 [na żywo]

57' Tym razem w środkowej strefie boiska faulował Leandro. Natomiast do wejścia na murawę szykuje się Daniel Dziwniel

56' Dośrodkowanie Gersona i faul w ofensywie Krykuna skaczącego do główki z jednym z rywali z Mielca

55' Dobre podanie Tomasiewicza do Wrzesińskiego. Ten naciskany przez Rymaniaka uderzył obok słupka bramki strzeżonej przez Gostomskiego

53' Tym razem już w polu karnym łęcznian upadał Arkadiusz Kasperkiewicz po starciu z Krykunem. Sędzia nie dopatrzył się jednak faulu

52' Ostre starcie Steczyka z Golem i sędzia ukarał zawodnika z Łęcznej żółtą kartką

49' Zdecydowanie spokojniej rozpoczęło się w Łęcznej drugie 45 minut. Stal próbuje budować atak pozycyjny, ale rozgrywa piłkę zbyt wolno

46' Gramy! Przy piłce goście

Stal i Górnik bez zmian w przerwie. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu

- Widziałem, że mam sporo miejsca wokół siebie i zdecydowałem się na strzał z przewrotki. Cieszy mnie ta bramka i mam nadzieję, że po przerwie utrzymamy prowadzenie. W pierwszej części spotkania rywale nas zdominowali, ale to my do przerwy mamy dwie bramki zaliczki - powiedział przed kamerami Canal+ w przerwie spotkania Janusz Gol grający w sobotni wieczór 200 mecz w PKO BP Ekstraklasie

Ciekawy mecz w Łęcznej. Początek spotkania należał do Stali, która atakowała i miała świetne okazje, ale była nieskuteczna. Efekt? Dwie zabójcze akcje gospodarzy i dwie bramki

45' Sędzia zakończył pierwszą połowę bez doliczania choćby minuty

43' Wrzutka z rzutu wolnego w wykonaniu gości, ale nie adresowana do rzadnego z graczy z Mielca

42' Dobrze popracował w obronie Szymon Drewniak odbierając piłkę rywalowi. W efekcie ten dopuścił się faulu i przy piłce znowu gospodarze

40' Pierwsza połowa zbliża się powoli do końca. Goście nadal mają częściej piłkę przy nodze, ale w przeciwieństwie do pierwszego kwadransa nie potrafią stworzyć sobie żadnej dogodnej okazji

37' Leandro faulowany w pojedynku biegowym z Żyro. Od rzutu wolnego zaczyna grę Gostomski

34' Próba odpowiedzi w wykonaniu Stali. Po rzucie rożnym głowkował Mateusz Matras. Piłka poleciała obok bramki łęcznian

32' GOOOOL DLA GÓRNIKA!! Dośrodkowanie Lokilo z prawej strony świetnym strzałem ze "szczupaka" wykończył kompletnie niepilnowany Damian Gąska!

27' Po mocnym początku tempo spotania nieco spadło. Po objęciu prowadzenia przez łęcznian gra przeniosła się do strefy środkowej boiska. Gospodarze też częściej zaczynają być przy piłce

24' GOOOOOOL DLA GÓRNIKA! Stal Mielec atakowała, a bramkę zdobywa Górnik. I to jaką! Będący w polu karnym rywali Janusz Gol zdecydował się na strzał z przewrotki i dał prowadzenie swojej drużynie!

19' Przechwyt Stali i kontra gości zakończona faulem na około 35 metrze. Getinger uderzył bezpośrednio lecz tak samo mocno jak niecelnie

18' Zielono-czarni starają się oddalić zagrożenie od własnej bramki. Lewym skrzydłem próbował przedzierać się Sergiej Krykun, ale został powstrzymany

15' I znów Stal! Tym razem dobre prostopadłe podanie od partnerów otrzymał Konrad Wrzesiński, ale jego strzał z ostrego kąta okazał się bardzo niecelny. Po pierwszym kwadransie w Łęcznej dominują goście

12' Kolejna akcja Stali zakończona wybiciem piłki na rzut rożny. Po dobrej wrzutce gości piłkę na nodze w polu karnym miał Grzegorz Tomasiewicz. Zawodnik gości uderzył mocno i po ziemi, ale piłkę wybił stojący w świetle bramki Bartosz Śpiączka

10' Kontra Górnika prawą stroną zakończona dośrodkowaniem, ale piłkę wybili obrońcy rywali

5' Stal nadal atakuje, a Górnik od samego początku mocno się broni. Przed momentem "zakotłowało" się w polu karnym łęcznian, ale piłka nie znalazła drogi do siatki, bo na jej drodze stanął Leandro

1' Gramy! I już na powitanie, faul tuż przed polem karnym łęcznian i sędzia podyktował rzut wolny. Do piłki podszedł Getinger, ale Maciej Gostomski zdołał odbić piłkę na rzut rożny

Oba zespoły już na murawie stadionu w Łęcznej. Za chwilę początek spotkania.

Górnik Łęczna - Stal Mielec 2:0 (2:0)

Bramki: Gol (23), Gąska (32)

Górnik: Gostomski – Goliński, Rymaniak, Gerson, Leandro – Krykun, Gol, Drewniak, Gąska, Lokilo - Śpiączka.

Stal: Strączek – Getinger, Flis, Matras, Kasperkiewicz – Żyro, Tomasiewicz, Urbańczyk, Wrzesiński – Steczyk, Sitek.