Górnik żegna kolejnego zawodnika. W sobotę pierwszy zimowy sparing łęcznian

Piłkarze trenera Kamila Kieresia ciężko pracują na treningach, by w jak najlepszym stopniu przygotować się do rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Za Maciejem Gostomskim i spółką dwa tygodnie zajęć o bardzo dużej intensywności. – Przygotowania przed rundą wiosenną podzieliłem na trzy etapy. Obecnie jesteśmy po koniec pierwszego z nich. Minione dwa tygodnie to treningi o największej intensywności motorycznej – mówi Kamil Kiereś w rozmowie z klubowymi mediami. – Kolejnym etapem będzie zgrupowanie w Turcji. Tam zawodnicy również otrzymają bodźce motoryczne, choć głównym punktem pobytu będą mecze sparingowe i praca nad taktyką. Trzeci etap to już bezpośrednie przygotowanie do meczu z Wartą Poznań – dodaje szkoleniowiec łęcznian.

Podczas gdy piłkarze szlifują formę sporo pracy mają też klubowi działacze. W upływającym tygodniu umowy z klubem z Łęcznej rozwiązało dwóch zawodników. Pierwszym z nich był Paweł Wojciechowski, który błyskawicznie po pożegnaniu z Górnikiem podpisał umowę z pierwszoligową Resovią. Potem w jego ślady poszedł Tomasz Tymosiak. Środkowy pomocnik był zawodnikiem Górnika od sezonu 2018/2019. W minionej rundzie zagrał w siedmiu meczach PKO BP Ekstraklasy, ale tylko trzy razy wychodził w wyjściowej „jedenastce”. 28-latek porozumiał się w zakresie rozwiązania obowiązującego do końca sezonu kontraktu i do na najbliższe pół roku związał się grającym w Fortuna I Lidze Stomilem Olsztyn.

Odejścia tych dwóch piłkarzy powinny zwiastować pojawienie się w Górniku nowych zawodników. Kiedy to nastąpi? – Mam nadzieję, że do momentu wyjazdu na obóz nasza kadra będzie już zamknięta. Dyrektor sportowy, zarząd i ja pracujemy we wspólnym w porozumieniu. W klubie dzieją się na bieżąco pewne rzeczy, ale nie można o nich jeszcze głośno mówić. Mam jednak nadzieję, że w swoim czasie wydarzy się to co planujemy – zdradza trener Kiereś.

Być może rąbek tajemnicy zostanie uchylony w najbliższą sobotę. O godzinie 12.30 Górnik na boisku ze sztuczną nawierzchnią rozegra sparing z trzecioligowym KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Wówczas możlie, że kibice będą mogli dostrzec w składzie potencjalnych nowych zawodników.

U siebie 11 lutego

Departament rozgrywek PKO BP Ekstraklasy podał dokładny terminarz 21 kolejki. Jej pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Łęcznej. W piątek 11 lutego o godzinie 18 zielono-czarni w pierwszym w 2022 roku meczu na swoim stadionie podejmować będą Śląsk Wrocław, z którym jesienią we Wrocławiu zremisowali 0:0.