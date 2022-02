Kolejny nowy zawodnik w Górniku Łęczna

Hiszpański obrońca był ostatnio zawodnikiem Stali Mielec, a z zielono-czarnymi związał się kontraktem do końca sezonu 2022/2023. – Możliwe, że moje przejście do Górnika odbyłoby się szybciej, ale zaważyły kwestie formalne dotyczące mojej poprzedniej umowy ze Stalą Mielec. W kontakcie z osobami z Górnika, czułem profesjonalizm oraz dużą chęć zatrudnienia mnie, co zaważyło na tym, że zdecydowałem się zasilić szeregi tego klubu – powiedział po podpisaniu kontraktu nowy obrońca zielono-czarnych cytowany przez klubowy portal.

Urodzony w Barcelonie De Emo grał m.in w przeszłości w drugich drużynach Espanyolu oraz Celty Vigo. Po raz pierwszy zagrał w Polsce w sezonie 2013/2014. Wówczas występował w ekstraklasowym Widzewie Łódź. Następnie reprezentował barwy Miedzi Legnica, Bruk-Betu Termalica, a ostatnio wspomnianej Stali. De Amo ma na koncie 42 spotkania na poziomie ekstraklasy, w których zdobył trzy bramki.

– W jednym z wywiadów powiedziałem, że jest to zawodnik, którego chcieliśmy wcześniej pozyskać, ale pewne sprawy osobiste i zdrowotne zahamowały ten temat. Wróciliśmy do tego w ostatnim czasie. Chciałem podkreślić, że bardzo szczegółowo przebadaliśmy tego piłkarza w klinice w Katowicach. Dostaliśmy wyniki, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Miejmy nadzieję, że wzmocni naszą linię obrony i zagra na poziomie, na jakim prezentuje się od początku pobytu w Polsce. Wierzę, że pomoże nam w walce o utrzymanie w Ekstraklasie – zdradził dyrektor sportowy Veljko Nikitović.

Nowy obrońca Górnika szansę debitu może otrzymać już w najbliższy poniedziałek kiedy łęcznianie zagrają na wyjeździe z Wisłą Kraków.