Znowu VAR i znowu karny dla rywali. Korona Kielce - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Korona Kielce - Motor Lublin 1:0 (0:0)

Bramki: Pedro Nuno (78-z karnego).

Korona: Mamla – Zwoźny, Trojak, Smolarczyk, Resta, Pięczek, Nono (71 Nuno), Strzeboński, Remacle (71 Bąk), Fornalczyk (87 Kamiński), Dalmau (84 Shikavka).

Motor: Rosa – Stolarski (81 Wójcik), Bartos, Najemski (81 Matthys), Luberecki, Wolski, Samper, Sefer (60 Scalet), Król (60 Ndiaye), Mraz, Ceglarz (60 van Hoeven).

Żółte kartki: Dalmau, Smolarczyk - Najemski, Rosa.

Sędziuje: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Rezerwowi, Korona: Dziekoński, Błanik, Konstantyn, Ciszek, uno, Soreriou, Kamiński, Bąk, Shikavka. Motor: Jeż, Matthys, Wójcik, Łabojko, Simon, Scalet, van Hoeven, Ndiaye, Wełniak.

----------------------------------------------------

90+7' Jeszcze wrzutka w pole karne Korony, ale Resta wybija i sędzia kończy mecz. Motor po dwóch kolejkach w 2025 roku ma na koncie punkt, a Korona aż cztery. Za tydzień drużyna Mateusza Stolarskiego jedzie do Białegostoku.

90+6' Ndiaye stracił piłkę przy linii bocznej, już chyba nic z tego nie będzie.

90+4' Ależ blisko wyrównania! Seria strzałów Motoru! Najpierw Trojak zablokował Scaleta, za chwilę Ndiaye też zablokowany, a na koniec Samper huknął niecelnie.

90+3' Trojak tym razem zyskuje czas po starciu z van Hoevenem. Kapitan Korony dobrze przyblokował jednak rywala.

90+2' Wolny dla Motoru, szansa na wrzutkę w pole karne.

90' Jeszcze 5 minut nadziei dla gości.

90' Bardzo dobrze Trojak, nie będzie nawet rożnego.

89' Luberecki odpycha Pedro Nuno, wolny, Korona na pewno "ukradnie" sporo czasu.

88' Mraz wywalczył kolejny korner.

86' Motor w ataku! Znowu blisko gola. Van Hoeven do Wójcika, ale strzał rezerwowego zablokowany. Tylko rożny.

83' Teraz Korona wróciła z dalekiej podróży! Luberecki na przebój, wrzutka, a Mraz kapitalnie złożył się do strzału z powietrza. Gospodarzy ratuje poprzeczka.

81' Matthys za Najemskiego. Wójcik za Stolarskiego.

78' Pedro Nuno na 1:0. Portugalczyk z zatrzymaniem, piłkarze Motoru protestują, kartka dla Rosy, ale Korona prowadzi.

77' Karny dla Korony!

76' Sędzia Kwiatkowski idzie do monitora obejrzeć sytuację na monitorze.

74' Kolejny stały fragment Korony i znowu groźnie, niepewne wyjście Rosy, gracz Korony strzela, ale w... kolegę z zespołu. Bramkarz Motoru dodatkowo trafił w Trojaka, VAR przygląda się sytuacji.

71' Uffff Korona blisko gola! Centra z rzutu wolnego, piłka spada na 11 metr, gdzie Trojak huknął z woleja, a piłkę odbija Bartos. Gospodarze reklamują zagranie ręką, ale gramy dalej.

71' Podwójna zmiana w ekipie gospodarzy. Schodzą Nono i Remacle, a wchodzą Pedro Nuno i Bąk.

68' Motor długo utrzymał się przy piłce, Wolski wrzuca w pole karne, ale Mamla uprzedza Mraza.

67' Luberecki podaje w pole karne, Scalet wywalczył rzut rożny.

65' Kontra Korony, przy piłce Remacle, Belg miał sporo opcji, żeby zagrywać do kolegów, a zdecydował się na strzał. Wyszło bardzo źle, zero zagrożenia bramki.

64' Motor coraz groźniejszy, Wolski w pole karne, ale łapie Mamla.

63' Dobra akcja gości. Samper do Wolskiego, ten wrzuca na dalszy słupek, a akcję bardzo niecelnym strzałem kończy Luberecki.

60' Trzy zmiany w Motorze. Schodzą: Sefer, Ceglarz i Król, a wchodzą Scalet, Ndiaye i van Hoeven.

58' Odpowiedź Motoru i chyba najlepsza okazja gości! Dobra piłka do Mraza, ten wychodzi sam na sam, ale Mamla dobrze interweniuje przed szesnastką. Szansę miał jeszcze Sefer, ale uderzył nad bramką.

57' Fornalczyk miał trochę więcej miejsca i od razu zrobiło się groźnie. Zbiegł z piłką do środka, uderzył na bramkę, ale prosto w Rosę. Dobija Remacle, ale bardzo niecelnie.

56' Smolarczyk z kartką za faul na środku boiska.

55' Prostopadłe zagranie w szesnastkę Korony, Trojak z łatwością wygrywa walkę bark w bark z Królem.

54' Samper podaje w... aut.

53' Resta nabija Wolskiego, piłka dla Korony.

51' Remacle wygrał walkę o piłkę, Belg faulowany i Najemski obejrzał kartkę.

51' Fornalczyk znowu mija Stolarskiego, wpada w pole karne, ale źle dogrywa do kolegów i wybija Motor.

47' Niezły początek Motoru, groźna akcja, piłka latała w polu karnym, ale ostatecznie bez strzału.

46' Zaczęła się druga połowa.

45+1' Kilka sekund po 45 minucie sędzia kończy pierwszą połowę, w której lepsza była drużyna z Kielc.

45' Kapitalna akcja gospodarzy, a do gola zabrakło centymetrów. Korona wymieniła mnóstwo podań, przeniosiła akcję z lewej strony na prawą, w końcu Remacle dostał piłkę przed szesnastką, huknął na bramkę, a Rosę uratował słupek.

42' Nono uderzył prosto w Rosę.

41' Fornalczyk najpierw łatwo minął Stolarskiego, za chwilę Bartosa, ale mierzył w krótki róg i nie trafił w bramkę.

40' Strata miejscowych na wysokości pola karnego, ale centra Sefera po raz kolejny wybita.

37' Motor zamknął rywali w polu karnym, Korona kilka razy wybija piłkę, na koniec Wolski ciut za mocno do Mraza, który nie zdołał sięgnąć piłki. Szkoda, bo to był dobry moment drużyny z Lublina.

36' Kartka dla Dalmau za faul na Najemskim.

35' Celny strzał Sefera, ale bardzo lekko i prosto w ręce Mamli.

33' Uffffff. Mnóstwo szczęścia miał teraz Samper, który blisko swojej szesnastki zagrywa pod nogi rywali, Nono nie zdecydował się jednak od razu na strzał, a za chwilę został zablokowany.

30' Wolski centruje, "bilard" w szesnastce Korony, ale gospodarze wybijają na uwolnienie.

29' Wreszcie jakiś udany atak Motoru. Luberecki wycofał piłkę do Sefera, ten zablokowany i jest rożny.

28' Fatalne podanie Stolarskiego w środku pola, kolejna strata, Dalmau zagrywa na prawo do Zwoźnego, ten chyba pośpieszył się ze strzałem i nie trafił w bramkę.

26' Kolejna akcja ekipy z Kielc, Remacle tym razem zablokowany przez Sampera.

25' Kapitalna okazja dla Korony i wielkie szczęście Motoru. Fornalczyk "posadził" na murawie Stolarskiego, świetnie dośrodkował do wbiegającego w piątkę Remacle'a, Belg fatalnie spudłował z bliska.

25' Ryzykowne podanie Sefera na swojej połowie, strata, ale prostopadłe podanie zbyt mocne szybszy Rosa.

23' Motor szybko wymienił kilka podań, piłkę na lewym skrzydle dostał Luberecki, dośrodkował do Mraza, ale ten bardziej odbił futbolówkę niż strzelił i łapie Mamla.

17' Dobre podanie górą do Dalmau, ale złe przyjęcie Hiszpana, który na dodatek fauluje Bartosa.

16' Za mocna centra Lubereckiego.

13' Mraz na spalonym.

12' Kolejna prosta strata, tym razem Król nie opanował piłki przy linii bocznej.

11' Wolny dla Motoru i prosta strata.

10' Luberecki zagrywa w pole karne, ale do nikogo i łapie Mamla.

7' Kolejny korner po małym nieporozumieniu między Samperem i Rosą.

6' Najpierw niecelne podanie Ceglarza, za chwilę Stolarskiego. Po tym drugim Korona wyszła z kontrą, Fornalczyk uderza po ziemi, Rosa odbija na rzut rożny.

4' Niezła wrzutka na dalszy słupek, ale Trojak był dobrze pilnowany i nie zdołal oddać strzału.

3' Inicjatywa po stronie Korony, będzie rożny dla gospodarzy.

3' Fornalczyk zatrzymany na lewym skrzydle, ale kontra Motoru też natychmiast przerwana.

1' Sefer troszkę zaspał w środku pola, ale pognał za Nono i zanim Hiszpan zdążył zagrać pod bramkę nowy nabytek Motoru wyłuskał mu piłkę.

1' Gramy!

----------------------------------------------------

Jest kilka zmian w składzie Motoru. Przede wszystkim od pierwszej minuty na boisku zamelduje się Antonio Sefer. Na ławce siedli za to: Christopher Simon i Jacques Ndiaye. Do "podstawy" zgodnie z oczekiwaniami wraca za to Sergi Samper. Na boisku w Kielcach Hiszpan spotka trzech rodaków: Paua Restę, Nono i Adriana Dalmau.

– Chcemy zdecydowanie lepiej wejść w rytm niedzielnego meczu, niż miało to miejsce w spotkaniu z Lechią. Oczywiście nie skupiamy się tylko na tym co było złe, ale dostrzegamy również pozytywy. Do nich na pewno można zaliczyć drugą połowę, którą rozegraliśmy znacznie lepiej. To właśnie na niej oparliśmy przygotowania do meczu z Koroną. Jeśli chodzi o elementy do poprawy, to na pewno musimy dłużej utrzymywać odpowiedni rytm gry - wyjaśnia trener Motoru Mateusz Stolarski.

Szkoleniowiec zdradził też, jak wygląda sytuacja kadrowa drużyny.

– Gasper Tratnik jest już po zabiegu, który przebiegł bardzo dobrze. Spodziewany czas jego powrotu do pełnych treningów to około 6–7 tygodni. Kaan Caliskaner i Krystian Palacz czują się coraz lepiej, a ich rehabilitacja przebiega bez zakłóceń. Trenują zarówno indywidualnie, jak i z całym zespołem – przekonuje szkoleniowiec.

– Ivan Brkić przez cały tydzień przebywa z nami – przyjechał nas odwiedzić, abyśmy mogli ocenić postępy w jego rehabilitacji. Za około miesiąc ponownie do nas dołączy, tym razem na stałe, aby rozpocząć ostatni etap rekonwalescencji. Podobnie jest z Kamilem Krukiem, on również jest coraz bliżej powrotu na boisko. Jeśli chodzi o jego rehabilitację, to nie ma tutaj żadnych wielkich niespodzianek, wszystko przebiega zgodnie z planem – dodaje trener Stolarski.