Motor Lublin ma nowego dyrektora sportowego

W poniedziałek beniaminek PKO BP Ekstraklasy poinformował o zakończeniu współpracy z Michałem Wlaźlikiem. Następcą już w środę został Paweł Golański, a więc osoba o zdecydowanie bardziej znanym nazwisku.

Golański urodził się 12 października 1982 roku. Na piłkarskim boisku pełnił rolę prawego obrońcy. W swojej karierze reprezentował m.in. ŁKS Łódź, Koronę Kielce, czy też rumuńską Steauę Bukareszt. Czternastokrotnie wystąpił w barwach reprezentacji Polski, strzelając jedną bramkę i notując asystę.

Po zakończeniu kariery były defensor został przy futbolu, ale nie wybrał ścieżki trenerskiej. W kwietniu 2021 roku został ogłoszony dyrektorem sportowym Korony Kielce. Za jego kadencji Korona awansowała do PKO BP Ekstraklasy, a następnie przez dwa sezony skutecznie utrzymywała się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Golański jest solidnie przygotowany do swojego zawodu gdyż jest również absolwentem pierwszej edycji kursu Dyrektora Sportowego PZPN organizowanego przez Szkołę Trenerów PZPN.

– Bardzo się cieszę, że będę mógł reprezentować Motor w PKO BP Ekstraklasie i jestem niezwykle wdzięczny właścicielowi, panu Prezesowi Jakubasowi, za daną mi szansę. Przede wszystkim traktuję to jako duże wyzwanie. W mojej pracy zawsze niezwykle ważne było to, żeby z szacunkiem podchodzić do wszystkich ludzi pracujących w klubie i samemu ciężko pracować, dawać z siebie 100 procent, więc tego na pewno można się po mnie spodziewać. Przyszedłem do Motoru po to, by ten klub rozwijać i dołożyć kolejną cegłę do tego, aby cała społeczność w Lublinie była z niego dumna. Zespół obserwowałem już od jakiegoś czasu. Widziałem że jest to drużyna, która posiada swój charakter, co w piłce nożnej jest niezwykle ważne, jest też młody trener, który jest ambitną osobą, więc teraz po prostu trzeba te klocki dokładnie poukładać. Myślę, że wszyscy będziemy bardzo zadowoleni z tego, jak Motor będzie się rozwijał na przestrzeni kolejnych sezonów – zapowiedział nowy dyrektor sportowy cytowany przez klubowy portal Motoru Lublin.