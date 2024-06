Motor Lublin wrócił do treningów. Na transfery jeszcze chwilę trzeba zaczekać

Mateusz Stolarski nie miał do dyspozycji Arkadiusza Najemskiego, który wraca do pełni sił. Z kolei jego brat Paweł ćwiczył indywidualnie. W treningu wzięli za to udział: Igor Bartnik i Patryk Romanowski.

Obaj piłkarze sezon 23/24 spędzili na wypożyczeniach w innych klubach. Bartnik bronił barw trzecioligowych Orląt Spomlek Radzyń Podlaski, ale zaliczył spadek.

Z kolei Romanowski zbierał doświadczenie w drugoligowej Polonii Bytom i z tą ekipą grał nawet w barażach o awans do Fortuna I Ligi. Na wiosnę zaliczył 15 występów ligowych i jeden w półfinale baraży. Zdobył też jednego gola.

W pierwszych dniach przygotowań „Motorowcy” przejdą przede wszystkim różnego rodzaju testy: wytrzymałościowe oraz moc-siła. Już w sobotę zagrają też pierwszy mecz kontrolny. Ich rywalem będzie inny zespół z ekstraklasy – Korona Kielce. Spotkanie zostanie rozegrane na boisku rywali.

Motor cały czas pracuje również nad wzmocnieniem składu. Wygląda jednak na to, że na pierwsze transfery trzeba będzie jednak poczekać jeszcze przynajmniej kilka dni.

Kadra Motoru na pierwszym treningu:

Bramkarze: Kacper Rosa, Łukasz Budziłek, Oskar Jeż, Igor Bartnik.

Obrońcy: Filip Wójcik, Paweł Stolarski, Arkadiusz Najemski, Kamil Kruk, Sebastian Rudol, Konrad Magnuszewski, Filip Luberecki, Krystian Palacz, Patryk Romanowski.

Pomocnicy: Michał Król, Jacques Ndiaye, Dariusz Kamiński, Bartosz Wolski, Mathieu Scalet, Marcel Gąsior, Rafał Król, Piotr Ceglarz, Mariusz Rybicki.

Napastnicy: Samuel Mraz, Kacper Wełniak, Kacper Śpiewak.