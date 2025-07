Ósmy transfer Motoru Lublin. Do drużyny dołączył kolejny napastnik

Nowy napastnik żółto-biało-niebieskich ma 26 lat i urodził się w niemieckim Rudesheim. Tam właśnie uczył się grania w piłkę, a posiada także obywatelstwo Azerbejdżanu. Jako junior występował w takich zespołach jak SV Wełen, RB Lipsk i Eintracht Frankfurt. Jednak pierwszy mecz w seniorskim futbolu zaliczył w Portugalii jako gracz drugoligowego Estorli. Wystąpił tam w 27 meczach strzelając cztery bramki.

Następnie Dadashov trafił do grającego w Premier League Wolverhampton, w którym przebywał do 2022 roku. W tym czasie zaliczył wypożyczenia do portugalskiej i szwajcarskiej ekstraklasy. Po dobrym sezonie w Grasshoppers Zurych, w którym strzelił dziewięć bramek i zaliczył pięć asyst został na stałe wykupiony do 27-krotnego mistrza Szwajcarii. Po kolejnym sezonie przeniósł się do Turcji. W tamtejszej ekstraklasie i jej zapleczu wystąpił w 50 meczach i strzelił osiem bramek. Stamtąd trafił do Polski, a konkretnie Radomiaka Radom. W minionej rundzie zagrał w 12 meczach PKO BP Ekstraklasy i strzelił dwie bramki (Widzewowi Łódź i Cracovii).

Dadashov ma w swoim dorobku występy w reprezentacji Azerbejdżanu, w której zanotował 38 spotkań i zdobył pięć bramek. Ostatni mecz w kadrze rozegrał w czerwcu tego roku, w towarzyskim spotkaniu z Węgrami wpisał się również na listę strzelców.

– Dadashov to napastnik o pasującym do nas profilu. Dobrze gra w powietrzu, potrafi zagrać z rywalem na plecach i mocno pracuje w obronie. Ma na swoim koncie występy w mocnych europejskich ligach, ale zna też realia Ekstraklasy, w której spędził ostatnie pół roku – powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru Lublin.

– Bardzo cieszę się, że dołączyłem do Motoru. Nie mogę się już doczekać startu nowego sezonu, który mam nadzieję będzie dla nas bardzo udany. Słyszałem, że już w pierwszym meczu jest szansa na sold-out, tym bardziej czekam na ten niedzielny mecz – mówi Renat Dadashov, nowy napastnik naszego klubu.

26-letni napastnik związał się z naszym klubem rocznym kontraktem, w którym zawarto opcję przedłużenia o kolejny sezon. Poza nim latem do Motoru Lublin dołączyli także: Karol Czubak, Kacper Plichta, Kacper Szymanek, Ivo Rodrigues, Florian Haxha, Kacper Karasek i Paskal Meyer.