Rudol 21 lutego będzie obchodził 30 urodziny. W Motorze pojawił się w 2022 roku, jeszcze na drugoligowych boiskach. Licząc wszystkie rozgrywki w pierwszym sezonie zaliczył 38 występów (36 w „podstawie” i zdobył trzy gole).

W drugim, już w I lidze, na 28 meczów, w których pojawił się na boisko wychodził w pierwszym składzie tylko w 16. Mimo to ponownie zapisał na swoim koncie trzy bramki.

Z kolei w PKO BP Ekstraklasie popularny „Rudi” był podstawowym zawodnikiem ekipy z Lublina od pierwszej kolejki. I trzeba przyznać, że był wyróżniającym się piłkarzem. Nie tylko świetnie wywiązywał się ze swoich zadań w defensywie, ale dodatkowo zdobył dwa gole. Trafił do siatki podczas wyjazdowego starcia z Legią Warszawa, a także w domowym, „szalonym” meczu z Widzewem Łódź. W sumie uzbierał 15 spotkań (13 od początku).

Kamil Bętkowski przekazał w mediach społecznościowych, że środkowy obrońca podpisze wkrótce kontrakt z pierwszoligowym ŁKS Łódź. Rudol nie wystąpił we wtorkowym meczu sparingowym z serbskim FK Jedinstvo Ub. Dodatkowo w zimie do drużyny Mateusza Stolarskiego dołączyli już stoperzy: Herve Matthys oraz Bright Ede. Do zdrowia po poważnej kontuzji kolana wraca również Kamil Kruk. A w składzie są przecież także: Arkadiusz Najemski, Marek Bartos, a także kolejny młody gracz – Miłosz Lewandowski, który również przebywa z zespołem na obozie w Turcji.