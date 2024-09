Skrzydłowy z Holandii nowym zawodnikiem Motoru Lublin

Van Hoeven ma 24 lata, a poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu z Almere City do FC Emmen, w Keuken Kampioen Divisie, czyli na drugim poziomie rozgrywek w Holandii.

Sezon 23/24 zakończył z dorobkiem: 16 meczów, 2 goli i 4 asyst. W swoim CV ma także występy dla: Sparty Rotterdam, Go Ahead Eagles oraz TOP Oss. Najlepszy pod względem liczb był dla niego sezon 2020/2021, kiedy w barwach drużyny z Deventer zapisał na swoim koncie: osiem bramek i pięć asyst.

Do tej pory nie zadebiutował w Eredivisie, ale rozegrał aż 103 mecze w II lidze (13 goli i 19 asyst). Ma też na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach „Pomarańczowych”, od U15 do U18.

– Bradley to zawodnik obdarzony dużą szybkością, który jest lewonożny i pasuje do naszego systemu gry, bo wbiega w przestrzeń za linię obrony. Ma dobre dośrodkowanie, profilowo też jest zawodnikiem, który dobrze czuje się w grze wysokim pressingiem. Nie sfinalizowaliśmy transferu Siergieja Krykuna, ale skorzystaliśmy z innej opcji, jaką jest Bradly. Mam nadzieję, że pokaże to, co na treningach – mówi o nowym zawodniku Mateusz Stolarski, trener Motoru.