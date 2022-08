Doświadczony obrońca w Górniku Łęczna

Zbozień urodził się 25 kwietnia 1989 roku w Limanowej. W swojej karierze 33-letni obrońca występował w klubach takich jak Arka Gdynia, Zagłębie Lubin, GKS Bełchatów, Amkar Perm, Piast Gliwice, Sandecja Nowy Sącz. Ostatnie dwa sezony spędził w ekstraklasowej Wiśle Płock. W PKO BP Ekstraklasie rozegrał łącznie 238 meczów i zdobył w nich 15 bramek. Do tego doświadczony obrońca może pochwalić się zdobyciem Pucharu Polski i dwoma Superpucharami, które wywalczył będąc zawodnikiem

Zbozień z Górnikiem związał się Górnikiem umową do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. – Jestem pozytywnie nastawiony do wyzwania, które mnie tutaj czeka i w pełni przekonany do projektu, który został mi przedstawiony przez władze klubu. Trzymajcie za nas kciuki i widzimy się na stadionie – powiedział nowy nabytek zielono-czarych cytowany przez klubowy portal.