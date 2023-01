Fundacja Górnika Łęczna uprawniona do otrzymania 1,5% podatku

W 2022 roku blisko 16 mln podatników przekazało organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. na łączną kwotę 1 114 mln złotych. Teraz będzie można przekazać je na rzecz działania piłkarskiej Akademii w Łęcznej. Wedle zapowiedzi środki uzyskane z tytułu kampanii 1,5% zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury sportowej Akademii Górnika. W planach jest wykonanie dwóch oświetlonych boisk ze sztuczną nawierzchnią (w tym jedno pełnowymiarowe) przy ul. Przemysłowej oraz renowacja boiska przy stadionie i zmiana jego nawierzchni na naturalną. – Uzyskanie statusu OPP to bardzo ważny krok w kierunku dalszego rozwoju klubowej Akademii. To dodatkowa możliwość wyznaczania konkretnych celów oraz ich dofinansowania właśnie poprzez środki pozyskane z 1,5% podatku – mówi Maciej Grzywa Prezes Zarządu Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna, cytowany przez klubowy portal. – Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce 1,5% zbiera wiele organizacji na różne cele. Wiemy również, że jest wiele dzieci, osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, które bardziej niż my potrzebują środków. Zwracamy się do osób, które do tej pory przekazywały swój procent podatku na takie osoby i cele aby dalej to robili. Natomiast jeżeli znajdą się osoby, które jeszcze dla nikogo nie przekazują 1,5%, albo po prostu chcieliby przekazać takie środki właśnie nam, na ten konkretny cel, to będziemy bardzo wdzięczni. Myślę, że jeżeli każdy z nas rzetelnie przekaże swój procent podatku, to dla każdego tych środków wystarczy – dodał Grzywa.

Jak przekazać 1,5% na Fundację Górnika Łęczna? Wystarczy wpisać w rozliczeniu nasz numer KRS 0000689167 i tym samym wesprzeć rozwój infrastruktury sportowej dla Akademii Górnika Łęczna.

Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna została powołana przez Zarząd Górnik Łęczna SA w lipcu 2017 roku. Powstała po to, aby wspierać proces szkolenia młodych zawodników i zawodniczek na każdym etapie sportowej kariery. We wrześniu 2018 roku rozpoczęło działalność prowadzone przez Fundację Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. Jest to pierwsza i jedyna w województwie lubelskim szkoła sportowa prowadzona przez profesjonalny klub piłkarski.

