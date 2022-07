Gdzie i jak oglądać mecze Górnika Łęczna w Fortuna I Lidze?

Aby móc oglądać każdy mecz zielono-czarnych, a nie tylko te domowe z wysokości trybun kibice będą mieli dwie możliwości. Pierwszą z nich jest kupno pakietu pakietu Polsat Box Go Sport gwarantującego dostęp do transmisji ze wszystkich spotkań Fortuna 1 Ligi na stronie www.polsatboxgo.pl w cenie 40 zł miesięcznie. Dostęp do spotkań będą mieli również fani mieszkający za granicą za pomocą pakietu Fortuna 1 Liga Pass (płatność z góry za jeden miesiąc lub w formie abonamentu – $6, €6, £6) lub pojedynczej transmisji ($3, €3, £3).

Drugim rozwiązaniem jest zakup w centrum meczowym Statscore kodu dostępu do pojedynczej transmisji. W klubowym centrum meczowym Górnika można obejrzeć wyłącznie transmisję z udziałem zielono-czarnych.Koszt dostępu do transmisji wynosi 10 zł, a część zysku ze sprzedaży trafi do klubu z Łęcznej. Warto pamiętać, że zakupiony kod dostępu może być wykorzystany tylko dla transmisji, dla której został wykupiony, a będzie ona działać wyłącznie na urządzeniu, na którym wpisany zostanie kod dostępu. dostęp będzie możliwy tylko na żywo (brak możliwości odtworzenia meczu już po jego zakończeniu).