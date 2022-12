Górnik Łęczna dokonał pierwszego zimowego wzmocnienia

Kozak urodził się w 23 maja 1997 roku w Gostyniu. W swojej karierze reprezentował kluby takie jak Legia II Warszawa, Zagłębie Sosnowiec, Wigry Suwałki, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Chrobry Głogów, Radomiak Radom i Spartak Trnava.

Kibice regularnie śledzący mecze Górnika z pewnością zapamiętali tego zawodnika, kiedy występował on głównie w Radomiu. To właśnie tam Kozak odnosił bowiem największe sukcesy. W sezonie 2020/2021 wraz z „Zielonymi” zaliczył znakomity sezon zakończony awansem do PKO BP Ekstraklasy z pierwszego miejsca w ligowej tabeli będąc kluczowym zawodnikiem tego zespołu. Kozak zagrał w aż 33 meczach , a 30 z nich zaczynał w wyjściowym. Choć strzelił tylko dwie bramki to wiele trafień kolegów padało po jego zagraniach. Po awansie do PKO BP Ekstraklasy Kozak w rundzie jesiennej nadal był ważnym ogniwem drużyny z Radomia i rozegrał 10 spotkań na najwyższym szczeblu. Natomiast wiosną tego roku został zawodnikiem grającego w słowackiej ekstraklasie Spartaka Trnava. Tam uzbierał 11 występów i dorzucił do tego krajowy puchar. Wydawało się, że Kozak zostanie na Słowacji na dłużej tymczasem w rudzie jesiennej rozegrał tylko jedno spotkanie w barwach Spartaka i 31 sierpnia rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron i od tamtego czasu pozostawał wolnym zawodnikiem.

Teraz 25-latek będzie chciał odbudować się w Łęcznej, a z Górnikiem podpisał kontrakt ważny aż do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Nowy zawodnik zielono-czarnych spotka się na pierwszych zajęciach wraz ze swoimi nowymi kolegami już piątego stycznia. Natomiast szansę oficjalnego debiutu Kozak może otrzymać w starciu przeciwko Sandecji Nowy Sącz, który zostanie rozegrane 12 lub 13 lutego 2023 roku.