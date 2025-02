Górnik Łęczna gotowy do gry w Betclic I Lidze. Zgranie powinno być ich atutem

Utrzymanie bieżącego stanu kadry może być dla Górnika osłabieniem, a z drugiej atutem. W przerwie zimowej, która w stosunku do poprzednich lat staje się coraz bardziej krótka, trener Pavol Stano nie musiał martwić się wkomponowywaniem do składu nowych zawodników. Trzon zespołu się nie zmienił, a z drużyną do tej pory pożegnali się tylko będący w głębokiej rezerwie Hubert Turski (powrót do Pogoni Szczecin) i Dawid Olszak (wypożyczenie do Avii Świdnik). Pierwszy z nich zagrał w zielono-czarnych barwach w pięciu meczach w Betclic I Lidze, ale w wymiarze zaledwie 56 minut. Do tego dołożył 55 minut w spotkaniu krajowego pucharu przeciwko Puszczy Niepołomice. Natomiast Olszak, będący w kadrze Górnika już od dłuższego czasu, wciąż nie doczekał się szansy debiutu w pierwszym zespole i przez najbliższe pół roku będzie zbierać doświadczenie w trzeciej lidze. Przez pewien czas spekulowano o tym, że Damian Warchoł może przenieść się do duńskiej ekstraklasy, ale później temat ten ucichł i wszystko wskazuje na to, że przynajmniej do lata bramkostrzelny zawodnik nie zamierza się z Łęcznej nigdzie ruszać.

Jedynym zawodnikiem w rubryce „przybyli” jest Kuba Wilk. To urodzony w 2007 roku wychowanek Akademii Górnika, który w listopadzie 2024 roku podpisał kontrakt U-18 ze swoim klubem. – Podjęliśmy decyzję, że mentorem Kuby będzie Branislav Pindroch. To bardzo ważne, aby młodzi zawodnicy mieli kogoś takiego obok siebie. Braniu będzie pomagał mu podczas treningów. Chcemy iść w takim kierunku, żeby stawiać na swoich. Mam nadzieje, że za 3-4 lata będziemy mieli kilku zawodników wychowanych w Górniku którzy będą reprezentowali zielono-czarne barwy na wysokim poziomie – powiedział po ogłoszeniu podpisania kontraktu z młodym bramkarzem Leandro, dyrektor sportowy Górnika.

Jakie wyniki wiosną będą notować łęcznianie? Już w niedzielę czeka ich pierwszy poważny sprawdzian. Do Łęcznej przyjedzie ŁKS Łódź, który podobnie jak Górnik myśli w tym sezonie o strefie barażowej. Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na godzinę 14.30. Dla tych kibiców, którzy nie będą mogli być na stadionie mecz będzie dostępny na antenie TVP Polonia.

KADRA GÓRNIKA ŁĘCZNA W RUNDZIE WIOSENNEJ

BRAMKARZE

Adrian Kostrzewski, data urodzenia: 27.08.1998 wzrost/waga: 191 cm/88 kg * kontrakt: 30.06.2025 Branislav Pindroch, data urodzenia: 30.10.1991 wzrost/waga: 194/90 * kontrakt: 30.06.2026

Kuba Wilk, data urodzenia: 18.04.2009 * wzrost/waga: 185/70 * kontrakt: 30.06.2027

12 Tomasz Woźniak, data urodzenia: 7.01.2002 wzrost/waga: 195/90 kontrakt: 30.06.2025

OBROŃCY

Dominykas Barauskas, data urodzenia: 18.04.1997 * wzrost/waga: 188/78 * kontrakt: 30.06.2025 Jakub Bednarczyk, data urodzenia: 2.01.1999 * wzrost/waga: 184/70 * kontrakt: 30.06.2025 Mateusz Broda, data urodzenia: 10.08.2000 * wzrost/waga: 193/68 * kontrakt: 30.06.2025 Jonathan de Amo, data urodzenia: 13.01.1990 * wzrost/waga: 190/81 * kontrakt: 30.06.2025 Marcin Grabowski, data urodzenia: 21.05.2000 * wzrost/waga: 177/65 * kontrakt: 30.06.2025 David Ogaga, data urodzenia: 11.08.2002 * wzrost/waga: 173/67 * kontrakt: 30.06.2025 Filip Szabaciuk, data urodzenia: 8.04.2003 * wzrost/waga: 185/81 * kontrakt: 30.06.2026 Sebastian Szczytniewski, data urodzenia: 19.03.2003 * wzrost/waga: 183/70 * kontrakt: 30.06.2026 Damian Zbozień, data urodzenia: 25.04.1989 * wzrost/waga: 186/80 * kontrakt: 30.06.2025

POMOCNICY

Bekzod Ahmedov, data urodzenia: 29.04.2000 * wzrost/waga: 176/75 * kontrakt: 30.06.2025 Adam Deja, data urodzenia: 24.06.1993 * wzrost/waga: 185/82 * kontrakt: 30.06.2025 Fryderyk Janaszek, data urodzenia: 12.04.2004 * wzrost/waga: 186/75 * kontrakt: 30.06.2025 Szymon Krawczyk, data urodzenia: 28.02.2004 * wzrost/waga: 177/73 * kontrakt: 30.06.2025 Egzon Kryeziu, data urodzenia: 25.04.2000 * wzrost/waga: 180/70 * kontrakt: 30.06.2026 Patryk Malamis, data urodzenia: 29.05.2005 * wzrost/waga: 173/67 * kontrakt: 30.06.2025 Kamil Orlik, data urodzenia: 3.08.1999 * wzrost/waga: 175/67 * kontrakt: 30.06.2025 Branislav Spacil, data urodzenia: 20.09.2003 * wzrost/waga: 184/77 * kontrakt: 30.06.2025 Michał Steszuk, data urodzenia: 13.04.2006 * wzrost/waga: 173/66 * kontrakt: 30.06.2025 Solo Traore, data urodzenia: 24.11.2005 * wzrost/waga: 184/75 * kontrakt: 30.06.2025 Damian Warchoł, data urodzenia: 19.07.1995 * wzrost/waga: 183/72 * kontrakt: 30.06.2025 Paweł Żyra, data urodzenia: 7.04.1998 * wzrost/waga: 177/70 * kontrakt: 30.06.2025

NAPASTNICY

Przemysław Banaszak, data urodzenia: 10.05.1997 * wzrost/waga: 187/78 * kontrakt: 30.06.2026 Michał Litwa, data urodzenia: 19.04.2004 * wzrost/waga: 180/73 * kontrakt: 30.06.2026 Marcel Masar, data urodzenia: 12.10.2005 * wzrost/waga: 185/84 * kontrakt: 30.06.2025 Marko Roginić, data urodzenia: 5.09.1995 * wzrost/waga: 188/80 * kontrakt: 30.06.2025

TRANSFERY

Przybyli :Wilk (wychowanek).

Ubyli: Dawid Olszak (Avia Świdnik), Hubert Turski (Pogoń II Szczecin).

WYNIKI SPARINGÓW

Avia Świdnik 7:0 * Legia Warszawa3:6 * Stal Rzeszów 1:2 * FC ViOn Zlate Moravce 3:2 * Zagłębie Sosnowiec 2:2.