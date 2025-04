Górnik Łęczna gra dziś na wyjeździe z Miedzią Legnica. Celem jest budowanie serii zwycięstw

Na wygraną w Betclic I Lidze podopieczni trenera Pavola Stano czekali od siódmego grudnia tamtego roku kiedy pokonali na wyjeździe Stal Rzeszów aż do minionej niedzieli czyli 29 marca. Po remisie i serii porażek Adam Deja i jego koledzy wreszcie sięgnęli po upragniony komplet punktów pokonując na swoim stadionie Ruch Chorzów 2:0. – Chorzowianie byli trudnym przeciwnikiem, dlatego tym bardziej cieszę się z tego, że odnieśliśmy zwycięstwo. W początkowej fazie spotkania Ruch był groźniejszy. Później rywale dokonali korekty ustawienia, co trochę nam pomogło. Wejście w drugą połowę nie było idealne, ale bramka dodała nam pewności siebie i później uwierzyliśmy w to, że wygramy. Drugi gol zamknął to spotkanie – powiedział po zakończeniu tamtego spotkania Pavol Stano, trener Górnika. – Bardzo cieszę się z tego kompletu punktów i mogę pogratulować mojej drużynie, która bardzo dobrze pracowała w mikrocyklach. Mocno czekaliśmy na to zwycięstwo. Myślę, może być dobrym prognostykiem na dalszą część rundy. Wierzę w mój zespół i uważam, że jest w stanie rywalizować z każdą drużyną w lidze – dodał szkoleniowiec łęcznian.

Zadowolony, nie tylko z wygranej był po ostatnim meczu także Egzon Kryeziu. – To był ciężki mecz rozgrywany na trudnej murawie. Obie drużyny miały swoje okazje, ale na szczęście to my potrafiliśmy zamienić swoje szanse na bramki – powiedział pomocnik Górnika. – Wróciłem do podstawowego składu i jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Cieszy mnie również wygrana, ponieważ naprawdę długo na nią czekaliśmy. Mam nadzieję, że po tym zwycięstwie ruszymy do przodu – dodał Słoweniec.

Po wygranej nad „Niebieskimi” nie było dużo czasu na świętowanie. Już w piątek, na otwarcie 26. kolejki zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Miedzią Legnica. Jesienią rywale dowodzeni przez byłego trenera Górnika Ireneusza Mamrota wygrali 2:1. Wiosną piłkarze z Łęcznej będą mogli zrewanżować się tylko przeciwnikom, ale już nie swojemu dawnemu szkoleniowcowi. A to dlatego, że od 10 marca za wyniki „Miedzianki” odpowiada Wojciech Łobodziński. Nowy-stary trener legniczan zaczął od domowej wygranej 2:1 z Wisłą Kraków, a w poprzedniej kolejce jego zespół uległ na wyjeździe 0:2 Arce Gdynia.

Dla obu zespołów piątkowy mecz będzie mieć duże znaczenie. Górnik chce wrócić do strefy barażowej, a Miedź musi to spotkanie wygrać jeśli nadal chce marzyć o bezpośrednim awansie. Przed meczem w Legnicy żaden z zawodników zielono-czarnych nie pauzuje za kartki. Początek piątkowego spotkania zaplanowano na godzinę 18. Mecz będzie można obejrzeć w internecie pod adresem sport.tvp.pl

Po wygranej nad Ruchem Chorzów piłkarze Górnika Łęczna celują w zwycięstwo w Legnicy

Kacper Pacocha/Górnik Łęczna