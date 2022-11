Górnik Łęczna jeszcze w tym roku rozegra trzy sparingi

W minioną niedzielę spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy zagrał ostatni w 2022 roku mecz o ligowe punkty. Zielono-czarni zremisowali na swoim stadionie rewelacyjnie spisująca się jesienią Puszczą Niepołomice 2:2. Choć patrząc w tabelę wynik spotkania można uznać za zadowalający to okoliczności w jakich do niego doszło już zdecydowanie mniej. Maciej Gostomski i spółka prowadzili bowiem do 86 minuty 2:0 i zamiast trzech punktów dopisali na swoje konta tylko jeden.

– Jest w nas ogromna złość po tym meczu. To był kolejny nasz mecz, w którym daliśmy sobie wyrwać komplet punktów. W samej końcówce potrafiliśmy zablokować kilka soczystych strzałów rywali, a chwilę później bramka padła w bardzo przypadkowy sposób – mówi Marcin Biernat, obrońca Górnika. Prowadziliśmy 2:0 po bramkach strzelonych po stałych fragmentach gry. Później było groźnie pod naszą bramką, ale do końcówki wychodziliśmy z tych sytuacji obronną ręką. Pierwszy strzelony przez Puszczę gol nakręcił ją. Rywale podjęli oni ryzyko i doprowadzili do remisu. To już kolejny raz kiedy w takich okolicznościach kończymy mecz i bardzo żałujemy, że nie udało nam się w ostatnim meczu w tym roku, dodatkowo przed własną publicznością zwyciężyć – dodał stoper Górnika.

Koniec meczów w Fortuna I Lidze w 2022 roku wcale nie oznacza dla piłkarzy z Łęcznej okresu bez pracy. We wtorek klub poinformował, że piłkarze na zajęciach będą spotykać się do szóstego grudnia. W tym czasie zagrają trzy mecze kontrolne, a najbliższy już w nadchodzący piątek kiedy ich rywalem będzie drugoligowa Polonia Warszawa. Później łęcznianie zmierzą się jeszcze z Wisłą Kraków, a następnie Koroną Kielce, którą całkiem niedawno pokonali w ramach 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Szóstego grudnia drużyna rozegra sparing wewnętrzny, a następnie zawodnicy rozjadą się na urlopy. Górnik do treningów wróci szóstego stycznia 2023 roku.

Plan gier kontrolnych górnika łęczna w okresie roztrenowania

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa: 18 listopada (piątek), godz. 11:30, miejsce do ustalenia * Wisła Kraków – Górnik Łęczna: 25 listopada (piątek), Myślenice * Korona Kielce – Górnik Łęczna: 3 grudnia (sobota), godz. 12, Kielce.