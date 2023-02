Górnik Łęczna - Legionovia Legionowo 2:2. Dali szansę klubowej młodzieży

W piątek łęcznianie rozegrali dwa mecze kontrolne. Najpierw część zawodników rywalizowała z Motorem Lublin na jego stadionie i zwyciężyła 3:0. Nieco później na boisku w Lubartowie zielono-czarni spotkali się z Legionovią Legionowo. Mecz lepiej zaczął się dla trzecioligowca bo już w 14 minucie na listę strzelców wpisał się Bartosz Rymek. Niespełna 10 minut później do remisu doprowadził 15-letni uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna Michał Wachowicz. Jednak jeszcze przed przerwą goście zadali kolejny cios. W 36 minucie na listę strzelców wpisał się Szymon Wiejak i po 45 minutach na prowadzeniu była Legionovia.

W drugiej połowie na bramkę przyszło poczekać to 77 minuty – wówczas bramkarza z Legionowa pokonał Łukasz Szramowski i mecz zakończył się remisem. – To był dla nas pozytywny dzień. Najpierw wygraliśmy z Motorem co należy zapisać na plus. Są jeszcze rzeczy wymagające poprawy, ale było też dużo pozytywów i jesteśmy z tej potyczki zadowoleni. Natomiast w drugim meczu kontrolnym na boisku pojawiło się trochę młodzieży i był to dla nich pożyteczny sprawdzian. Wynik 2:2 i można było zapobiec utracie obu bramek, ale każdy uczy się na błędach i myślę, że w przyszłości to zdobyte doświadczenie zaprocentuje – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Seweryn Gancarczyk, asystent Marcina Prasoła.

Sparingi z Motorem Lublin i Legionovią Legionowo były ostatnimi grami kontrolnymi Górnika przed startem rundy wiosennej w Fortuna I Lidze. 10 lutego zielono-czarni zagrają bowiem pierwszy mecz o punkty. Ich rywalem będzie Sandecja Nowy Sącz, a mecz odbędzie się na stadionie w Niepołomicach.

Górnik Łęczna – Legionovia Legionowo 2:2 (1:2)

Bramki: Wachowicz 23, Szramowski 77 – Rymek 14, Wiejak 36

Górnik: Kiliszek, Turek, Lykhovydko, Cisse, Kwiatkowski, Czelej (63 Kocyła), Szramowski, Lewkot, Wachowicz (56 Steszuk), Tkacz, Podliński.