Górnik Łęczna pokonał w sparingu drugoligowca ze Słowacji [zobacz bramki]

Rywale obecnie zajmują czwarte miejsce w drugiej lidze słowackiej. Obie ekipy umówiły się, że spotkanie zostanie podzielone na cztery kwarty po 30 minut każda.

Sparing lepiej rozpoczęli rywale. Wystarczyło kilkadziesiąt sekund, a już po rykoszecie Adrian Kostrzewski musiał sięgnąć do siatki. Jeszcze przed zakończeniem pierwszej odsłony, Górnik doprowadził do wyrównania. Fryderyk Janaszek dostał dobre podanie w pole karne, przełożył sobie piłkę z prawej nogi na lewą i ze spokojem posłał do siatki.

Szybko po wznowieniu gry, to ekipa z Łęcznej była już na prowadzeniu. Znowu dał o sobie znać Janaszek. Były zawodnik Lublinianki czy KSZO tym razem zaskoczył bramkarza strzałem po krótkim rogu.

W 47 minucie przeciwnik doprowadził do wyrównania, ale ostatnie słowo należało do drużyny trenera Stano. W 96 minucie zwycięskie trafienie dla zielono-czarnych zaliczył Damian Zbozień.

FC ViOn Zlate Moravce – Górnik Łęczna 2:3 (1:1, 1:2, 2:2)

Bramki dla Górnika: Janaszek (25, 38), Zbozień (96).

Górnik, I połowa: Kostrzewski (45 Pindroch) – Grabowski, Barauskas, Broda, Bednarczyk, Deja, Żyra, Akhmedov, Warchoł, Janaszek, Banaszak. II połowa: Pindroch (91 Wilk) – Szczytniewski, Barauskas (91 Pastusiak), Zbozień, Krawczyk, Malamis, Steszuk (97 Stadnicki), Ogaga, Spacil, Traore, Masar.