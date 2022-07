Górnik Łęczna rozpoczyna rywalizację w Fortuna I Lidze

Po trzech sezonach będących pasmem sukcesów w postaci awansów i grą na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce Górnik Łęczna latem tego roku musiał opatrzyć rany po spadku z elity. Już maju Maciej Gostomski i spółka wiedzieli, że kolejny sezon spędzą w Fortuna I Lidze. Po zakończeniu poprzedniego sezonu piłkarze rozjechali się na urlopy, a w klubie działo się bardzo dużo. Kibice zielono-czarnych latem byli świadkami masowych odejść zawodników. W sumie klub opuściło aż 16 piłkarzy, a działaczom nie udało się zatrzymać takich graczy jak Bartosz Śpiączka, który trafił do Korony Kielce, Jason Lokilo znalazł zatrudnienie w Sparcie Rotterdam, a Janusz Gol i Bartosz Rymaniak trafili innego pierwszoligowca – Arki Gdynia, której celem w tym sezonie jest awans do elity. Do tego do Pogoni Szczecin wrócił Kryspin Szcześniak i Marcel Wędrychowski. Wszystko wskazywało też na to, że z klubem pożegna się Gostomski, ale ostatecznie doświadczony bramkarz został w Łęcznej. Jednak drugi z bramkarzy – Adrian Kostrzewski – nie chciał nadal pełnić roli jedynie rezerwowego i zdecydował się poszukać więcej minut do gry w innej drużynie. Natomiast Michał Mak zamienił Górnika na beniaminka trzeciej ligi – Wieczystą Kraków, dowodzoną zresztą przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski i trenera łęcznian Franciszka Smudę.

Klubowi działacze w przerwie między rozgrywkami starali się uzupełniać powstałe ubytki. Do drużyny z Grodu Dzika dołączyli obrońcy Wiktor Łychowydko z Narwi Ostrołęka i Marcin Biernat z Górnika Polkowice. Później klub poinformował o pozyskaniu pomocników Jakuba Kwiatkowskiego z rezerw Legii Warszawa i Patryka Pierzaka z pierwszej drużyny stołecznego zespołu. Klub zasilił także doświadczony Łukasz Grzeszczyk (ostatnio GKS Tychy), a na kilka dni przed startem rozgrywek do drużyny dołączył jeszcze Egzon Kryeziu.

Widać jak na dłoni, że w okresie przygotowawczym zespół dowodzony przez trenera Marcina Prasoła przeszedł kadrową rewolucję. Mimo to dobrze radził sobie w grach kontrolnych i z pięciu sparingów wygrał trzy, a dwa zremisował. Dlatego przed pierwszym meczem na wyjeździe przeciwko Puszczy Niepołomice o punkty kibice mają prawo do optymizmu. – Myślę, że drużyna jest dobrze przygotowana do rozgrywek. Skupiamy się na zwycięstwie w każdym kolejnym meczu. Do Niepołomic jedziemy walczyć o trzy punkty – mówi Marcin Prasoł, trener Górnika. A czy przed ligową inauguracją wszyscy zawodnicy są gotowi do gry? – W tym tygodniu Daniel Dziwniel trenował indywidualnie, natomiast Przemysław Banaszak był obecny na treningach z drużyną i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na niedzielny mecz – dodaje szkoleniowiec zielono-czarnych.

Początek niedzielnego spotkania pomiędzy Puszczą, a Górnikiem zaplanowano na godzinę 15. Mecz będzie można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box.

Górnik Łęczna Spółka Akcyjna

Data założenia: 20 września 1979

Data założenia spółki: 1 stycznia 2007

Barwy: zielono-czarne

Adres: Aleja Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna

telefon: (81) 752-17-40.

strona internetowa: www.gornik.leczna.pl

Facebook: Górnik Łęczna

Instagram: zielono_czarni.

Twitter: @zielono_czarni.

Stadion: pojemność – 7200 miejsc / oświetlenie – 1400 lx / boisko – 105 m x 68 m.

Prezes: Piotr Sadczuk (od 13 grudnia 2018)

Zastępca Prezesa: Sebastian Buczak

Trener: Marcin Prasoł (od 7 kwietnia 2022)

Kadra jesień 2022

BRAMKARZE: Maciej Gostomski (27.09.88) Jakub Nowaczek (30.03.02) * Tomasz Woźniak (07.01.02).

OBROŃCY: Marcin Biernat (28.05.92) * Jonathan de Amo (Hiszpania, 13.01.90) * Karol Turek (23.06.00) * Daniel Dziwniel (19.08.92) * Ruben Lobato (Hiszpania, 09.03.94) * Wiktor Łychowydko (Ukraina, 13.04.92).

POMOCNICY: Szymon Drewniak (11.07.93) * Damian Gąska (24.11.96) * Łukasz Grzeszczyk (29.07.87) * Egzon Kryeziu (Słowenia, 25.04.00) * Serhij Krykun (Ukraina, 22.09.96) * Jakub Kwiatkowski (21.03.03) * Marcel Obroślak (25.02.03) * Patryk Pierzak (16.01.03) * Alex Serrano (Hiszpania, (06.02.95) * Łukasz Szramowski (01.04.02) * Dawid Tkacz (25.01.05).

NAPASTNICY: Przemysław Banaszak (10.05.97) * Michał Szałachowski (23.07.04).

PRZYBYLI: Biernat (Górnik Polkowice), Grzeszczyk (GKS Tychy), Kryeziu (Lechia Gdańsk) , Kwiatkowski ( Legia II Warszawa), Łychowydko (Narew 1962 Ostrołęka), Pierzak (Legia Warszawa).

UBYLI: Gerson (szuka klubu), Janusz Gol (Arka Gdynia), Michał Goliński (szuka klubu), Bartłomiej Kalinkowski (Chojniczanka Chojnice), Adrian Kostrzewski (szuka klubu), Michał Król ( Motor Lublin), Leandro (Stal Mielec), Jason Lokilo (Sparta Rotterdam), Michał Mak (Wieczysta Kraków), Tomasz Midzierski (Avia Świdnik), Kamil Pajnowski (szuka klubu), Bartosz Rymaniak (Arka Gdynia), Kryspin Szcześniak (Pogoń Szczecin), Bartosz Śpiączka (Korona Kielce), Marcel Wędrychowski (Pogoń Szczecin).