Górnik Łęczna w piątek zagra na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Wartą Poznań

We wtorkowy wieczór Górnik na swoim boisku w zasadzie przez całe spotkanie bił głową w mur. Co prawda łęcznianie oddali w spotkaniu z ekipą z Kołobrzegu 19 strzałów, ale tylko trzy celne i w efekcie zamiast trzeciego zwycięstwa z rzędu dopisali na swoje konto tylko jeden punkt. Może się jednak okazać, że ostatecznie zdobędą trzy, bo wszystko wskazuje na to, że zielono-czarni otrzymają za to spotkanie walkowera. Więcej na ten temat piszemy obok.

Nie dość jednak, że „Górnicy” nie zagrali najlepszych zawodów, to dodatkowo jeszcze przed przerwą boisko, z powodu urazów musieli opuścić: Bekzod Akhmedov i Marko Roginić. Co z ich zdrowiem? – Nie wiemy, co stało się dokładnie, ale nie wygląda to dobrze. Natomiast, co do Roginicia to stan boiska nie jest idealny, a on już w poprzednim spotkaniu narzekał na mięsień. W meczu z Kotwicą czuł ból i byliśmy zmuszeni dokonać zmiany – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Peter Lerant, asystent Pavola Stano.

Wiele wskazuje na to, że Uzbek nie zdąży w krótkim czasie wrócić do zdrowia, a występ chorwackiego napastnika również stanął pod znakiem zapytania. Natomiast z powodu czwartej żółtej kartki w sezonie przeciwko Warcie nie zagra obrońca Filip Szabaciuk. Przed kolejnym meczem jest jednak też pozytywna wiadomość. – Do składu na najbliższy mecz wraca Adam Deja, który z Kotwicą pauzował za kartki, do zdrowia doszedł też Damian Warchoł – zauważył Lerant.

W piątek zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Wartą, która swój poprzedni mecz również zagrała we wtorek. Poznaniacy przegrali w Gdyni z tamtejszą Arką 0:3 i znajdują się obecnie w strefie spadkowej. – Warta przegrała z Arką wysoko, ale wiemy, że w piątek czeka nas trudne spotkanie. Rywale są na pozycji spadkowej, ale w Betclic I Lidze każdy mecz jest ciężki. Ekipa z Poznania ma lepszych zawodników niż wskazuje na to tabela. Nie mamy dużo czasu na przygotowanie do tego spotkania. To nie jest łatwe dla piłkarzy – ocenił asystent Pavola Stano.

– Spodziewam się podobnego meczu jak ten z ekipą z Kołobrzegu. Warta ma nóż na gardle, ponieważ Kotwica wywalczyła punkt na naszym stadionie. Piłkarze poznańskiego zespołu z pewnością będą bardzo zdeterminowani, gdyż do końca sezonu zostało niewiele meczów i nie będzie łatwo. Natomiast bardzo dobrze punktujemy na wyjazdach i to może być dla nas dobry prognostyk przed tym spotkaniem – zapewnia z kolei Damian Warchoł, napastnik Górnika.

Początek meczu w Grodzisku Wielkopolskim, który otworzy 28. kolejkę Betclic I Ligi zaplanowano na godzinę 20.30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

Górnik Łęczna po domowym remisie z Kotwicą Kołobrzeg zagra jedzie do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą Poznań

FOT. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna