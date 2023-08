Górnik Łęczna w sobotę zagra po raz pierwszy na wyjeździe. Rywalem Miedź Legnica

Dwa mecze, dwa remisy, dwie strzelone bramki i dwie stracone – tak przedstawia się bilans po dwóch kolejkach w wykonaniu piłkarzy z Łęcznej. Na inaugurację Maciej Gostomski i spółka zagrali bardzo solidne spotkanie z Wisłą Kraków i zremisowali z „Białą Gwiazdą” 2:2. Jednak tydzień później z Arką Gdynia wypadli zdecydowanie gorzej. Remis 0:0 z przebiegu spotkania był bardzo korzystnym wynikiem dla podopiecznych trenera Ireneusza Mamrota.

W mijającym tygodniu piłkarze Górnika przygotowywali się do pierwszego wyjazdowego meczu w tym sezonie. W sobotę zielono-czarni zagrają w Legnicy z tamtejszą Miedzią, która w poprzednim sezonie występowała w PKO BP Ekstraklasie i musiała przełknąć gorycz spadku. W tym sezonie zespół dowodzony przez Michała Bellę ma skutecznie włączyć się w walkę o powrót do piłkarskiej elity.

Miedź bardzo dobrze weszła w sezon 2023/2024. W pierwszej kolejce na własnym stadionie Legniczanie ograli GKS Katowice, a tydzień temu pokazali swoją ofensywną siłę i wygrali w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Tym samym ekipa z województwa dolnośląskiego jest jedną z czterech ekip, która w tym sezonie nie straciła jeszcze punktów (w tym gronie jest także Motor Lublin, GKS tychy i Odra Opole).

Z jakim nastawieniem pojadą na pierwszy wyjazd piłkarze Górnika? – Gramy żeby wygrać. Mamy swoje cele i mam nadzieję, że uda zdobyć pierwszy komplet punktów – zapowiadał już po meczu z Arką Jonathan de Amo, obrońca Górnika. – Kiedy będzie pierwsze zwycięstwo? Mam nadzieję, że już w sobotę. Nie ma co kalkulować. Trzeba się zregenerować i powalczyć w Legnicy o trzy punkty – dodawał partner de Amo z linii obrony Lukas Klemenz.

- Po dwóch meczach na własnym stadionie przyszła pora na pierwszy wyjazd w tym sezonie. Znów zmierzymy się z jednym z faworytów do awansu, ale podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego – zapewnia Ireneusz Mamrot, trener Górnika. – Mam w zespole zawodników, którzy są bardzo chętni do ciężkiej pracy. Wierzymy w siebie i w to, że stać nas na bardzo dobrą grę – dodaje szkoleniowiec Górnika. A jak przed pierwszym wyjazdowym meczem wygląda sytuacja kadrowa? – W czwartek treningi indywidualne zaczął Michał Pawlik. Pozostali zawodnicy są natomiast w pełni sił – kończy trener łęcznian.

Początek sobotniego meczu w Legnicy zaplanowano na godzinę 15. Spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji on-line dostępny będzie także na oficjalnej stronie Górnika w zakładce „centrum meczowe”