Górnik Łęczna zagra na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice

W poprzedniej kolejce podopieczni trenera Marcina Prasoła przegrali na swoim stadionie z Arką Gdynia i wciąż czekają na premierową wygraną na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Czas biegnie nieubłaganie, a liczby pod wodzą szkoleniowca, który objął Górnika siódmego kwietnia tego roku są coraz gorsze. Łęcznianie pod wodzą trenera Prasoła rozegrali do tej pory 13 meczów. Siedem z nich odbyło się jeszcze w ramach PKO BP Ekstraklasy, a kolejne sześć już w Fortuna I Lidze. Bilans? Osiem porażek (pięć w elicie i trzy na jej zapleczu), cztery remisy (jeden w ekstraklasie i trzy szczebel niżej) i jedna wygrana – w elicie z Radomiakiem Radom 16 kwietnia w Łęcznej. Tak więc kibice zielono-czarnych na wywalczenie kompletu punktów przez drużynę czekają już ponad cztery miesiące.

W piątek nadarza się kolejna okazja by tę niemoc przełamać. Górnik pojedzie do Chojnic na starcie z tamtejszą Chojniczanką, która w poprzednim sezonie rywalizowała na drugoligowych boiskach i zakończyła rozgrywki awansem. W Fortuna I Lidze drużynie trenera Tomasza Kafarskiego (nota bene byłego szkoleniowca łęcznian) idzie jak na razie nie najlepiej. Chojniczanka w sześciu meczach zdobyła bowiem trzy punkty i plasuje się na 17 miejscu, czyli tuż pod ekipą trenera Prasoła. To pokazuje jak ważny dla obu drużyn może okazać się piątkowy mecz. Zarówno Górnik jak i Chojniczanka bardzo potrzebują przełamania.

W Chojnicach piłkarze Górnika poza wspomnianym trenerem Kafarskim spotkają jeszcze dwóch innych starych znajomych. Mowa o Bartłomieju Kalinkowskim i Szymonie Drewniaku. Na boisku sentymentów jednak zapewne nie będzie. Gospodarze przeciwko łęcznianom będą musieli sobie poradzić bez pauzującego za kartki Pawła Czajkowskiego. W ekipie gości nikt nie będzie pauzować, choć uważać muszą Marcin Biernat i Egzon Kryeziu mający na swoich kontach po trzy napomnienia.

Początek piątkowego meczu w Chojnicach zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji dostępny będzie także na oficjalnej stronie Górnika.

Przedłużyli współpracę

Agronom Berries Sp. z o.o. której owoce znajdziemy w sklepach i supermarketach przedłużyła współpracę z Górnikiem Łęczna. Firma pozostanie oficjalnym sponsorem Górników do końca sezonu 2022/2023.

Firma Agronom Berries Sp. z o. o. jest jednym z największych producentów owoców jagodowych w naszym kraju. Owoce pochodzą z własnego gospodarstwa mieszczącego się w czystym ekologicznie rejonie otuliny Poleskiego Parku Narodowego. – Kolejny już rok firma Agronom Berries jest razem z Górnikiem Łęczna. Chcemy razem się rozwijać. Wierzymy, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego i wkrótce razem będziemy przeżywać radosne chwile – powiedział Paweł Dąbrowski, Prezes Zarządu Agronom Berries Sp. z o.o.