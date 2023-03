Górnik Łęczna zagra w sobotę z Chojniczanką Chojnice

W ostatnich dwóch kolejkach łęcznianie mieli za rywali zespoły z czołówki. Najpierw, w ligowym debiucie trenera Mamrota, jego podopieczni zremisowali na swoim stadionie 1:1 z Ruchem Chorzów. Natomiast po meczu z „Niebieskimi” łęcznianie uporali się na wyjeździe z Arką Gdynia zwyciężając 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył wówczas Miłosz Kozak. – To był trudny mecz, pełen walki. Cieszę się że piłka wpadła do bramki. Od początku do końca wszyscy pracowaliśmy jeden za drugiego. Takie zaangażowanie pozwala wygrywać mecze, tak się tej lidze po prostu zdobywa punkty. Każdy był zaangażowany na maksa, co z poziomu boiska było widoczne w każdej stykowej piłce – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami jedyny zimowy nabytek Górnika. – Na wyjazdach punktujemy w tym sezonie słabo wiec wygrana z Arką nas cieszy. Wszystko idzie do przodu i obyśmy utrzymali koncentrację na kolejne spotkania – dodał Damian Zbozień, obrońca łęcznian.

Podbudowani zwycięstwem nad morzem zielono-czarni w sobotę rozegrają kolejny mecz. I będzie to starcie niezwykłe istotne z punkty tabeli Fortuna I Ligi. Do Łęcznej przyjedzie bowiem Chojniczanka Chojnice, a więc ekipa, która obecnie znajduje się w strefie spadkowej. Zespół trenera Mamrota ma w dorobku 26 punktów, a jego najbliżsi rywale 21. Dlatego ewentualna wygrana nad Chojniczanką może dać drużynie z Lubelszczyzny sporo spokoju przed przerwą spowodowaną meczami reprezentacji narodowych.

Wraz z drużyną Chojniczanki do Łęcznej przyjedzie trzech jego byłych zawodników. Obecnie barwy ekipy z Chojnic reprezentują Szymon Drewniak, Bartłomiej Kalinkowski i Filip Karbowy. Dwaj pierwsi całkiem niedawno zakładali koszulki Górnika, nawet w PKO BP Ekstraklasie. Tym samym będzie to dla nich powrót w dobrze znane miejsce.

W poprzedniej rundzie, kiedy mecz obył się w Chojnicach spotkanie zakończyło się wygraną Chojniczanki 2:1. Jak będzie tym razem? Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 15. Sprzedaż biletów na to spotkanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej i w klubowej kasie numer 1, która w piątek będzie otwarta w godzinach 13-17, a w dniu meczu już od godziny 10. Pozostałe kasy zostaną otwarte o 13.30.