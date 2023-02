Górnik Łęczna zaprasza kibiców na wspólne oglądanie meczu z Pogonią Siedlce

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej przygotowany będzie duży ekran, na którym kibice oraz mieszkańcy Łęcznej i okolic będą mogli wspólnie obejrzeć to bardzo ważne spotkanie w wykonaniu Zielono-Czarnych. – Bardzo się cieszę, że po raz kolejny, wspólnie z Burmistrzem oraz Starostą Łęczyńskim, udało nam się zorganizować dla wszystkich naszych kibiców możliwość wspólnego oglądania tego meczu. Zainteresowanie tym spotkaniem jest spore. Po raz trzeci nasi piłkarze stoją przed historyczną dla klubu szansą na awans do półfinału rozgrywek o Puchar Polski. Niestety na żywo na stadionie w Siedlcach możliwości obejrzenia tego meczu będzie miała niewielka liczba naszych kibiców. Zapraszam całą lokalną społeczność oraz pracowników Bogdanki do kibicowania naszej drużynie w tym meczu – przekazuje prezes Górnika Łęczna Piotr Sadczuk. – Górnicza rodzina to nie jest tylko pusty slogan. Wierzymy, że wszyscy tego dnia będziemy wspierać naszych piłkarzy gorącym dopingiem zarówno w Siedlcach jak i w Łęcznej. Zapraszam do strefy kibica całą klubową społeczność oraz wszystkich mieszkańców powiatu – dodał wicestarosta łęczyński Michał Pelczarski.

Wejście na obiekt będzie możliwe od godziny 17. wejściem od strony boiska Orlik. Na kibiców czekać będzie blisko 100 leżaków, na których można będzie obejrzeć mecz oraz sporo miejsca na trybunach hali. Dla najmłodszych przygotowane zostaną boiska do gry w piłkę nożną, gdzie pod okiem trenerów klubowej Akademii będzie można również aktywnie spędzić czas w oczekiwaniu na mecz. O konkursy z nagrodami dla kibiców zadba sponsor strategiczny klubu Lubelski Węgiel Bogdanka SA. – Kibiców którzy nie mogą dopingować zawodników Górnika Łęczna bezpośrednio w Siedlcach, zapraszamy na wspólne oglądanie i dopingowanie zielono-czarnych. Duży ekran i przestrzenny dźwięk oraz emocje jakie zapewnią nam piłkarze, to przepis na dobrze spędzony wtorkowy wieczór. Do zobaczenia – zachęca Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej.