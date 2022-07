Górnik Łęczna zaprezentował nowe stroje na sezon 2022/2023

Nowe stroje klubu z Łęcznej będą nawiązywać do tradycyjnych zielono-czarnych barw. Domowe mecze łęcznianie będą rozgrywać w zielonych koszulkach wzbogaconych o czarny kolor, który da efekt trykotu w kratę. Z kolei koszulki wyjazdowe będą mieć biały kolor, ale pojawią się na nich zielone akcenty (między innymi nazwa sponsora strategicznego LW Bogdanka).

– To najwyższy w historii klubu kontrakt z partnerem technicznym. Mam nadzieję, że jakościowo i wizualnie nowe komplety meczowe, które już za chwilę trafią do sprzedaży przypadną naszym kibicom do gustu – powiedział Piotr Sadczuk, Prezes Górnika Łęczna SA.

Sukcesywnie w sprzęt marki Adidas wyposażona będzie również klubowa młodzież oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna. Po raz pierwszy w historii również kobiecy zespół Górnika otrzyma takie same komplety meczowe. To kolejny krok w kierunku budowy jednolitej marki Górnika Łęczna. Od początku sezonu 2021/22 dziewczynki z klubowej Akademii sukcesywnie przechodzą pod jednolity model szkolenia. – Cieszymy się, że zaufała nam taka marka jak Adidas, która jest przecież czołowym producentem sprzętu sportowego na świecie i może poszczycić się tworzeniem strojów dla najbardziej utytułowanych klubów. Dla nas to kolejny krok w kierunku rozwoju i popularyzacji kobiecego futbolu, zarówno w naszym regionie, jak i kraju. Dziękujemy jednocześnie oficjalnemu dystrybutorowi sprzętu Adidasa w Polsce, czyli marce NO10, z którą będziemy mieli przyjemność współpracować przez najbliższe cztery sezony – mówi z kolei prezes Dawid Osowski, GKS Górnika Łęczna.

NO10 to sklep piłkarski, skupiający swoją ofertę na branży „teamwear”. Jego głównym celem jest dostarczanie klubom i akademiom piłkarskim profesjonalnego sprzętu i odzieży. NO10 jest obecne nie tylko w świecie piłki nożnej, ale współpracuje również z takimi dyscyplinami jak piłka ręczna czy rugby. – Jesteśmy bardzo dumni, że udało się nam nawiązać współpracę zarówno z zespołem aktualnego wicemistrza Polski kobiet, jak i niedawno występującego w PKO BP Ekstraklasie zespoły mężczyzn. Są to drużyny od wielu lat występujące na najwyższych szczeblach piłkarskiej Polski. W obu przypadkach rozpoczynamy czteroletnią współpracę, która potrwa do końca sezonu 2025/2026. Panowie z pewnością będą walczyć o powrót do Ekstraklasy, a dziewczyny zechcą odzyskać mistrzostwo Polski – powiedział Piotr Jaroszek, przedstawiciel firmy NO10.

Piłkarze Górnika w nowych strojach zagrali już w sobotę kiedy zmierzyli się na swoim stadionie z Motorem Lublin. W generalnym sprawdzianie przed startem Fortuna I Ligi Maciej Gostomski i spółka wystąpili w strojach dedykowanych na rozgrywki Fortuna Pucharu Polski.