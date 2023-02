"Gratulacje za walkę i determinację". Opinie po meczu Górnika Łęczna ze Stalą Rzeszów

Daniel Myśliwiec, trener Stali

– Przegraliśmy mecz i ciężko o pozytywną ocenę z naszej perspektywy, bo zawsze chcemy zwyciężać. Mam mocno mieszane odczucia. Z jednej strony na trudnym boisku pokazaliśmy bardzo dużo dobrych akcji i stworzyliśmy wiele sytuacji dlatego ciężko jest mi zaakceptować rezultat meczu. Nie chcę odbierać jednak punktów wywalczonych przez drużynę gospodarzy i gratuluję im zwycięstwa. Jesteśmy sportowcami i nie chcemy zadowalać się tylko dobrą grą i akcjami Chcemy wygrywać i zrobimy wszystko by w kolejnych spotkaniach to robić.

Marcin Prasoł, trener Górnika

– Wiedzieliśmy, że to będzie mecz, w którym będziemy musieli „pocierpieć” poprzez brak posiadania piłki bo Stal to drużyna potrafiąca dobrze operować piłką. Wiedzieliśmy jednak, że będziemy mieć swoje sytuacje. Strzeliliśmy bramkę po świetnym uderzeniu Miłosza Kozaka z rzutu wolnego, a mieliśmy ich jeszcze kilka choćby dwie Siergieja Krykuna. Gratuluję całemu zespołowi za walkę, determinację i poświęcenie, ale i za to, że zawodnicy do samego końca wierzyli w sukces. Za tydzień czeka nas wyjazdowy mecz z Resovią i to spotkanie nas obecnie interesuje. Pojedziemy do Rzeszowa walczyć o trzy punkty.