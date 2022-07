Kolejne ruchy kadrowe w Górniku Łęczna

Najpierw łęcznianie poinformowali, że klub od nachodzącego sezonu zasili Ukrainiec Viktor Lykhovydko. 30-letni zawodnik związał się z klubem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

Urodzony w kwietniu 1992 roku ukraiński obrońca występował w klubach takich jak Arsenał-Kyjiwszczyna Biała Cerkiew, Jednist’ Płysky, PFK Sumy czy Czornomorec Odessa. Ostatnio reprezentował barwy FK Minaj, skąd wiosną tego roku w związku z sytuacją w ojczyźnie trafił do Narwi Ostrołęka.

Niedługo po tym pierwszoligowiec zakomunikował, że w drużynie na kolejny sezon pozostanie Daniel Dziwniel. 29-letni obrońca przedłużył kontrakt na kolejne dwa sezony. Nowa umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2024 roku. Dziwniel trafił do Łęcznej w lipcu zeszłego roku, a w minionym sezonie zagrał w 22 spotkaniach w zielono-czarnej koszulce – złożyło się na to19 meczów PKO BP Ekstraklasy i trzy w Pucharu Polski). Liczba ta byłaby z pewnością bardziej okazała, ale wiosną tego roku defensor Górnika doznał kontuzji, która wyłączyła go z gry na dłuższy okres.

Na tym nie koniec dobrych wieści dla sympatyków Górnika. W sobotę, a więc tuż przed sparingiem z FC Voluntari z Rumunii piłkarzem łęczyńskiej drużyny został Marcin Biernat. 30-letni obrońca związał się z Górnikiem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia do 30 czerwca 2024.

Biernat większość swojej kariery spędził na I-ligowych boiskach. Występował między innymi w Ruchu Radzionków, Puszczy Niepołomice, Chojniczance Chojnice, GKS Tychy i Miedzi Legnica. W poprzednim sezonie reprezentował barwy drugoligowego Górnika Polkowice, w którym rozegrał 26 spotkań.

Z Łęczną przed startem nadchodzącego sezonu pożegnał się natomiast Kamil Pajnowski. Działacze i sztab szkoleniowy Górnika zdecydowali, że kończący się z dniem 30 czerwca 2022 roku kontrakt nie został przedłużony.