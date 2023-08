Miłosz Kozak odchodzi z Górnika Łęczna. Teraz będzie grać w PKO BP Ekstraklasie

Upojna noc w Berecie

To była niezapomniana noc w popularnym Berecie. Po pierwsze dlatego, że bawiono się w rytm nieśmiertelnych klasyków z lat 70/80/90/00 i największych Polskich hitów. Po drugie, bo była to ostatnia sobota wakacji. A po trzecie Gorączka sobotniej nocy i wszystko jasne. Zobaczcie co się działo w Berecie.