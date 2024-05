Motor Lublin i Górnik Łęczna zmierzą się w półfinale baraży o awans (zapis relacji na żywo z ostatniej kolejki)

Motor Lublin – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (2:0)

Bramki: Liszka (16-samobójcza), R. Król (36) - Ilicić (49).

Motor: Rosa – Wójcik, Rudol, Kruk, Luberecki (46 Palacz), Scalet (82 Gąsior), R. Król (62 Lis), Wolski, Ceglarz, M. Król (62 Kamiński), Mraz (76 Wełniak).

Podbeskidzie: Procek – Ziółkowski, Slavica, Banaszewski, Ilicić (67 Bida), Liszka, Misztal, Sitek (67 Bernard), Kolenc (46 Zając), Martinaga, Mikołajewski.

Sędziuje: Grzegorz Kawałko (Olsztyn).

------------------------------------------------

GKS Tychy – Górnik Łęczna 0:1 (0:0)

Bramka: Starzyński (78).

Tychy: Kikolski – Błachewicz, Dijaković, Nedić, Budnicki, Małachowski (83 Skibicki), Żytek (83 Szpakowski), Bieroński (61 Radecki), Wojtaszek, Śpiączka, Rumin (61 Mikita).

Górnik: Gostomski – Durmus, De Amo, Klemenz, Zbozień, Łukasiak (90 Fazlagić), Gąska (72 Pawlik), Warchoł (59 Młyński), Żyra (72 Starzyński), Bednarczyk, Roginić (72 Podliński).

Sędziuje: Łukasz Karski (Słupsk).

------------------------------------------------

RAPORT Z ARENY LUBLIN

3' Na Arenie Lublin od początku sporo walki w środku pola i od razu żółta kartka dla Rafała Króla, kapitana Motoru.

5' Rzut rożny dla Motoru.

6' Dośrodkowanie na dalszy słupek, a tam znalazł się niepilnowany Piotr Ceglarz. Niestety, "Cegi" nie zdołał oddać strzału, a piłka bardzizej prześlizgnęła mu się po głowie.

8' Banaszewski "kiwał" w polu karnym Motoru i będzie rzut rożny dla "Górali". Jest strzał, ale bardzo niecelny.

11' Luberecki przegrał walkę z rywalem na skrzydle i musiał faulować. A za to przewinienie też obejrzał kartkę.

12' Niespodziewany strzał Sitka, ale Rosa odbija piłkę przed siebie. Poprawka zza pola karnego obok bramki.

13' Atakuje lewyms skrzydłem Ceglarz, "nawinął" obrońcę, ale jego uderzenie zablokowane.

15' Misztal zagrywa w pole karne, ale piłka ląduje w rękach Rosy.

16' 1-0 Dla Motoru! Najpierw świetnie zewnętrzną częścią stopy w polu karnym podaje Ceglarz, zagranie Lubereckiego pechowo odbija jeden z obrońców, a z bliska Michał Król pakuje piłkę do bramki. Piłkę odbijał Franciszek Liszka i okazuje się, że gol został zapisany na jego konto.

18' Znowu ofensywne wejście "Lubera", tym razem strzał młodzieżowca nad bramką.

21' Rafał Król do... Lubereckiego w pole karne, ten dobrze "zagsił" piłkę na klatę, ale nie opanował futbolówki i ta wychodzi za linię. Gracz Motoru padł na murawę i domagał się karnego, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia.

25' Ładna i składna akcja Motoru kończy się centrą Michała Króla, strzałem głową Mraza, ale "Górali" ratuje Mikołajewski, który wybija piłkę z linii i po chwili łapie ją bramkarz.

26' Odpowiedź Podbeskidzia, piłka w pole karne, niewiele zabrakło, a goście znaleźliby się w doskonałej sytuacji.

35' Dobra akcja gości, ale ciut za mocne podanie Ilcicia do Miszty w pole karne i zacznie Rosa.

36' Baraże w Lublinie już niemal pewne! Motor prowadzi 2:0. Świetna akcja Michała Króla, który miał dwie szanse na zagranie w pole karne, druga próba była zdecydowanie lepsza, bo Mraz uderza głową w poprzeczkę. Piłkę wybija jeden z obrońców i wybija ją fatalnie, po za lekko i pod nogi Rafała Króla, który bez problemów uderza z bliska do siatki.

44' Bardzo dobra akcja Banaszewskiego, który zagrywa w pole karne do Sitka. Ten drugi trącił tylko piłkę czubkiem buta, zabrakło centymetrów, żeby znalazł się w doskonałej sytuacji.

45+2' Do przerwy 2:0 dla Motoru. W tym momencie lublinianie w pierwszym barażu zagraliby u siebie z Górnikiem Łęczna.

46' Ruszamy z drugą połową, która powinna być formalnością.

49' Kontaktowy gol na Arenie! Dobra wrzutka Misztala z prawego skrzydła, a Ilicić w polu karnym świetnie uderzył głową na 2:1.

55' Uderzenie Michała Króla, ale prosto w bramkarza.

69' Dwa rzuty rożne z rzędu dla gości. Po drugim piłka spada przed pole karne do Bernarda, który dopiero pojawił się na murawie. To była dobra szansa, ale zawodnik "Górali" uderzył obok bramki.

71' Wreszcie udana akcja Motoru. Kamiński z łatwością minął na skrzydle swojego obrońcę, ale źle dogrywał pod bramkę.

80' Ceglarz w pierwszej połowie często szukał w polu karnym Lubereckiego, teraz świetnie podał do Palacza, ale drugi z lewych obrońców w dobrej sytuacji spudłował.

82' Szybki atak Motoru, Ceglarz zagrywa wzdłuż bramki, ale wybija obrońca gości.

88' Tym razem Palacz wykłada piłkę przed pole karne do Ceglarza, ale "Cegi" uderza wysoko nad bramką.

90' Groźnie pod bramką Motoru, Bida pada w polu karnym, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. VAR przygląda się jeszcze sytuacji.

90+3' Nerwowo w Lublinie, sędzia podbiegł do monitora, ale ostatecznie nie ma karnego, bo Bida wcześniej zagrał ręką.

90+3' Sędzia dolicza 7 minut.

90+7' Ogromne szczęście Motoru! Rosa i Palacz się nie dogadali, skorzystał z tego Bida, który uderzał na pustą bramkę, ale nie trafił! A po chwili koniec meczu.

Motor w półfinale baraży zagra u siebie z Górnikiem Łęczna. W druiej parze zmierzą się: Arka Gdynia i Odra Opole.

------------------------------------------------

RAPORT Z TYCHÓW

8' Sam na sam z bramkarzem GKS znalazł się Roginić i zamiast mocnego strzału zdecydował się na lob, który wykonał fatalnie!

14' Strzał z dystansu Rumina około pół metra obok słupka bramki Gostomskiego.

16' składka akcja Górnika zakończona dośrodkowaniem Warchoła do Gąski, ale ten źle złożył się do strzału głową.

25' Widać, że oba zespoły podchodzą do rywali z dużym respektem co przekłada się na małą ilość sytuacji. Dominuje walka w środku pola, a nieco więcej przy piłce utrzymują się gospodarze.

Co dzieje się na innych stadionach? Wisła Płock przegrywa z Resovią 0:1, a w meczu o bezpośredni awans Adrian Błąd strzela gola w Gdyni i w tym momencie w PKO PB Ekstraklasie jest GKS Katowice!

31' Klemenz zagrywał głową do Gostomskiego ale zbyt lekko. Zza jego pleców wybiegł Śpiączka i próbował lobować bramkarza z Łęcznej, ale nie trafił w światło bramki.

33' Warchoł składał się do strzału z woleja na około 8 metrze lecz nie trafił czysto w piłkę.

39' Błąd Gostomskiego po rzucie rożnym tyszan. Na szczęście bez konsekwencji.

45' Przerwa w Tychach. Jak na razie gry w piłkę jest tam bardzo mało. Dominuje walka, gra jest szarpana i oba zespoły często uciekają się do fauli.

46' Gramy też w Tychach.

55' Nadal niewiele ciekawego dzieje się na stadionie w Tychach. Niedługo minie godzina gry, a kibice będą wciąż czekają na pierwszy celny strzał.

58' Dogranie z prawej strony na 10 metr do Gąski ale ten zamiast w bramkę strzelił wysoko nad poprzeczką.

64' Potężny strzał z dystansu Nedicia świetnie broni Gostomski! Piłka szła w okienko bramki Górnika.

68' Znów Nedić ale tym razem głowa z około 6 metrów i kolejna kapitalna parada Gostomskiego!

69' Budnicki z narożnika pola karnego. Kolejna dobra interwencja bramkarza łęcznian.

78' Gol dla Górnika! Daleki wykop Gostomskiego piłka spada do Młyńskiego, a ten zagrał do Starzyńskiego, który trafił z pięciu metrów do pustej bramki!

82' Z daleka wysoko nad bramka strzelał Pawlik.

82' Uderzenie głową Mikity i znów świetnie Gostomski.

87' Nerwowo w obozie gospodarzy. Górnik stara się oddalać grę od własnego pola karnego.

90' Druga połowa w Tychach potrwa co najmniej pięć minut dłużej.

90+2' Bramkarz tyszan Kilkolski w polu karnym Górnika zdołał oddać strzał głową, ale obok słupka.

90+5' Koniec meczu, Górnik awansował do baraży!

------------------------------------------------

Znamy już składy drużyn. W Motorze najwiekszą niespodzianką jest na pewno miejsce w "podstawie" Rafała Króla, który w tym roku na boisku przebywał około... 70 minut.

Jeżeli chodzi o Górnika, to od początku na boisku pojawi się Jonathan de Amo. Hiszpan ostatnio zagrał w... lutym. W meczu z GKS Tychy ma jednak zastąpić pauzującego za kartki Souleymane Cisse.

- Mieliśmy parę meczów, które mogły nam dać baraże, ale mamy dzisiaj kolejną szansę w meczu o wszystko. Mamy swój plan na ten mecz i zobaczymy po końcowym gwizdku czy on się sprawdzi. Mateusz Młyński zaczyna mecz na ławce rezerwowych z myślą by pojawił się na boisku w drugiej połowie. Czy Górnik zagra w barażach? Tak – powiedział przed spotkaniem przed kamerami Polsatu Sport Premium 2 Pavol Stano, trener Górnika.