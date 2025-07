Ruch Obrony Granic ponownie rusza na zachodnią granicę Polski. Robert Bąkiewicz wraca na granice z Niemcami – zapowiada dalsze działania przeciwko nielegalnej migracji Przemysław Czarnek. W ocenie polityków opozycji, rząd nie radzi sobie z zabezpieczeniem granicy, a sytuacja pogarsza się w związku z decyzjami Niemiec i brakiem adekwatnej reakcji ze strony polskich władz.

Politycy opozycji zwracają uwagę, że według informacji rządu, Niemcy przyjęli ustawę umożliwiającą przerzut migrantów z powrotem na teren Polski. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które – jak twierdzą – pokazuje moment przekazywania migrantów pomiędzy furgonetkami niemieckiej i polskiej Straży Granicznej.

– Polska Straż Graniczna w oficjalnych komentarzach stwierdziła, że to myśmy przekazywali Niemcom nielegalnych migrantów . To byłby cud – komentuje z ironią Czarnek. – Dlatego Ruch Obrony Granic musi działać, musi być chroniony. Ruch Obrony Granic trzeba bronić przed atakami ze strony rządu, a rząd trzeba zmuszać do intensywnej pracy w celu zabezpieczenia granicy zachodniej.

Czarnek dodaje, że zgłoszony został również projekt ustawy wprowadzającej czasowy zakaz wjazdu do Polski obywateli niektórych państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Równolegle zbierane są podpisy pod referendum w sprawie nielegalnej migracji. PiS zapowiada, że chce zgromadzić rekordową liczbę głosów poparcia.

Polityk PiS odniósł się także do ostatnich wypowiedzi Grzegorza Brauna, w których podważał on istnienie komór gazowych.

– W wielu sprawach zgadzam się z panem Grzegorzem Braunem. Jednak to, co powiedział Grzegorz Braun o Auschwitz-Birkenau i twierdzenie, że komory gazowe to jest fejk, jest po prostu czystą głupotą. Tylko w ten sposób mogę to nazwać – ucina krótko Czarnek. – To jest działanie na szkodę polskiej racji stanu, bo poglądy można mieć różne, nawet te, które kompletnie nie pasują do rzeczywistości. Natomiast, jeżeli te poglądy dodatkowo jeszcze szkodzą wizerunkowi państwa polskiego, to trzeba je po prostu nazwać głupimi.