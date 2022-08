Otrzymaliśmy ogrom wsparcia, czyli opinie po meczu Górnika Łęczna z Odrą Opole

Piotr Plewnia, trener Odry

– Gratulację dla Górnika za wygraną i bardzo dobrą pierwszą połowę. Szkoda, że my w tym czasie w zasadzie nie pojawiliśmy się na boisku, bo nie wiedzieliśmy do końca co chcemy w tym meczu zaprezentować. Taki jest sport i nie ma się co usprawiedliwiać. Rywale wygrali zasłużenie. Mam nadzieję, że z tej lekcji dla naszej drużyny wyniknie konkretna nauka. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nasza gra w pierwszej połowie wyglądała w ten sposób. Po przerwie graliśmy nieco lepiej, a Górnik mądrze się cofnął i punktował nas poprzez kontrataki. Szkoda sytuacji, w której mogliśmy strzelić bramkę kontaktową. Jeżeli w kolejnych meczach będziemy grać z taką wiarą i zaangażowaniem jak w drugiej połowie to będą się one dla nas lepiej układać. Musimy wyciągnąć wnioski i przygotować się odpowiednio do pucharowego starcia z Jagiellonią Białystok.

Marcin Prasoł, trener Górnika

– Chciałbym podziękować moim zawodnikom i pogratulować zwycięstwa, bo widać było, że zostawili dużo zdrowia na boisku, a seria meczów bez zwycięstwa mocno nam wszystkim ciążyła. Cieszymy się z przełamania, a ja dziękuję zawodnikom za miniony tydzień. Dziękuję też ich rodzinom, sztabowi szkoleniowemu i wszystkim ludziom w klubie, akademii i lokalnej społeczności. Nie chcę nikogo pominąć, gdyż otrzymaliśmy ogrom wsparcia i wiary w to co robimy, dlatego jeszcze raz serdecznie za to dziękuję. Cieszymy się z tej wygranej wszyscy razem. Ta seria meczów bez zwycięstwa pokazała nam ile w piłce potrzeba pokory i jak ciężko trzeba pracować na zwycięstwo.