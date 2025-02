Pavol Stano (Górnik Łęczna): Jesteśmy dobrze przygotowani

Zimowy okres przygotowawczy minął łęcznianom bardzo szybko i był bardzo pracowity. Tym razem Górnik nie wyjechał na zgrupowanie i do ligi przygotowywał się na własnych obiektach. Wiele treningów odbyło się także na boisku w Milejowie. Z kolei większość meczów kontrolnych zielono-czarni grali na wyjazdach. Bilans? Remisowy, bo Górnik zimą wygrał z Avią Świdnik i FC ViOn Zlate Moravce, zremisował z Zagłębiem Sosnowiec i przegrał z Legią Warszawa i Stalą Rzeszów.

– Zimowe sparingi były bardzo ciekawe. Nie wszystkie wygraliśmy i byliśmy w stanie zrobić lepsze wyniki. Jednak stosowaliśmy też dużo rotacji by każdy z zawodników mógł pokazać się z jak najlepszej strony. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do rundy wiosennej. Czekamy na pierwszy mecz, a po kilku kolejkach będziemy wiedzieć o lidze więcej – mówi Pavol Stano, trener Górnika.

Zimą z drużyną pożegnało się tylko dwóch zawodników. Hubert Turski i Dawid Olszak nie byli jednak wiodącymi postaciami w drużynie. Wobec tego kadra nie została co prawda wzmocniona, ale nie doszło też do poważnych ubytków i w Łęcznej zgodnie twierdzą, że wiosną będzie to działać na korzyść. – Na plus oceniam też to, że nasza kadra nie zmieniła się zimą i mam niemal tych samych zawodników do dyspozycji. Tym samym nasze atuty w grze na wiosnę możemy przenieść z poprzedniej rundy – uważa szkoleniowiec Górnika.

Jednym z zawodników, którego kibice dawno nie oglądali w akcji jest Egzon Kryeziu. Jak obecnie wygląda forma Słoweńca i czy może on wiosną pomóc drużynie w walce o punkty? – Egzon zimą bardzo mocno pracował nad sobą. Wrócił treningów po bardzo długiej przerwie. W trakcie przygotowań przydarzył mu się lekki uraz, ale od przyszłego tygodnia znów będzie mógł trenować z pełnym obciążeniem. Bardzo na niego liczymy – wyjawia trener zielono-czarnych.

W niedzielę do Łęcznej przyjedzie ŁKS Łódź. Piłkarze Górnika zdają sobie sprawę, że już w pierwszej wiosennej kolejce poprzeczka będzie zawieszona wysoko. – Pracowaliśmy nad tym by przygotować się do tego meczu. ŁKS to niebezpieczny zespół i już w pierwszej kolejce czeka nas wielkie wyzwanie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy by ten mecz wygrać – mówi Stano i zaznacza, że chciałby aby jego drużyna do samego końca sezonu była w grze o jak najwyższe cele. W przypadku Górnika sukcesem będzie znalezienie się w strefie barażowej, która da prawo walki o awans do PKO BP Ekstraklasy.