Pavol Stano (Górnik Łęczna): Z postawy i zaangażowania drużyny jestem zadowolony

Pavol Stano, trener Górnika

– Graliśmy na trudnym terenie, nie tylko jeśli chodzi o jakość murawy, ale i przeciwnika. Myślę, że to był nasz dobry sparing. Momentami nasza gra wyglądała naprawdę dobrze, ale były też słabsze okresy. Generalnie – z postawy, zaangażowania jestem zadowolony. Chcieliśmy wygrać, ale się nie udało, choć w ostatniej akcji tego spotkania „wyciągnęliśmy” remis. Po spotkaniu z Zagłębiem mamy sporo materiału do analizy i musimy kontynuować pracę, którą w styczniu zaczęliśmy. Na co nas stać? Zobaczymy, ale uważam, że możemy powalczyć o „coś więcej”. Liga wszystko zweryfikuje. Tam nie będzie już miejsca na eksperymenty i testowanie jakie miało miejsce w grach sparingowych.

Przemysław Banaszak, napastnik Górnika

– W pierwszych 30 minutach dobrze operowaliśmy piłką i stwarzaliśmy sytuację. Gola zdobyliśmy po dobrym skoku pressingowym. W kolejnych dwóch kwadransach graliśmy nieco słabiej i straciliśmy dwie bramki. To nas zabolało, bo chcieliśmy ten mecz wygrać.

– Sparingi wprowadzały nas w rytm meczowy, a przed nami mikrocykl, który zakończymy meczem o punkty. Czekamy na ligę i możliwość gry z kibicami na stadionie. Myślę, że poprzez ten okres przygotowawczy poprawiliśmy się jako drużyna i zapraszamy na nasze spotkania. Damy z siebie wszystko i chcemy powalczyć o jak najwyższe cele.

Kamil Orlik, pomocnik Górnika

– Nie było nam łatwo w tym sparingu, a warunki też nie pomagały, bo było bardzo grząsko. Biegało się dość ciężko, ale zaliczyliśmy fajną jednostkę i wykonaliśmy dużo pracy. Pierwszą część przegraliśmy, a kolejną wygraliśmy 1:0 więc wyszło na remis. To był dobry impuls przed ligą i pozostało tylko czekać na inaugurację rozgrywek. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do piłkarskiej wiosny pod kątem piłkarskim i motorycznym. Dlatego uważam, że będzie to dla nas udane pół roku.