Piotr Sadczuk odchodzi z Górnika Łęczna

Pierwszoligowiec o zakończeniu współpracy z Sadczukiem poinformował we wtorek wieczorem. – Górnik Łęczna Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 28 marca 2023 roku Pan Piotr Sadczuk przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki Górnik Łęczna oraz członka Zarządu Spółki – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie klubowej.

Sadczuk objął funkcję prezesa zielono-czarnych 13 grudnia 2018 roku. Pod jego kierownictwem Górnik wywalczył najpierw awans do Fortuna I Ligi, a następnie do PKO BP Ekstraklasy. W elicie zielono-czarni spędzili zaledwie jeden sezon i w obecnym znów grają o klasę rozgrywkową niżej. – Dziękuje wszystkim z którymi przez cały okres mojego pobytu w Górniku miałem okazję współpracować. W szczególności chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, trenerom, piłkarzom oraz sponsorom i partnerom. Przez cały czas który spędziłem w klubie wkładałem mnóstwo czasu, pracy i serca. Bardzo dziękuje wszystkim za ten czas, zdobyte doświadczenie i relacje międzyludzkie. Za to co nie udało mi się zrealizować przepraszam – powiedział ustępujący ze stanowiska Sadczuk.

Klub znalazł już osobę na stanowisko byłego już prezesa Górnika. – Rada Nadzorcza Spółki Górnik Łęczna desygnowała na okres od dnia 28 marca 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Adama Laskowskiego – czytamy w dalszej części klubowego komunikatu.

Piłkarze Górnika przygotowują się obecnie do kolejnego meczu ligowego. W najbliższą sobotę zmierzą się w Opolu z tamtejszą Odrą.